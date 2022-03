Bonus Cultura da 500 euro, al via 18app per i nati nel 2003. Ecco come richiederlo - ISTRUZIONI

Da oggi, 17 marzo, ha preso il via la VI edizione di 18app, il Bonus Cultura da 500 euro da spendere in musica, concerti, cinema, teatro, libri, musei, corsi, abbonamenti ai quotidiani e, da quest’anno anche ai periodici. Tutti i ragazzi che hanno compiuto 18anni nel 2021, residenti sul territorio nazionale, potranno ottenere il contributo registrandosi entro il 31 agosto 2022 con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) sul sito www.18app.italia.it. Il bonus sarà spendibile fino al 28 febbraio 2023. Analoghi i termini di registrazione per gli esercenti che vorranno aderire alla misura, incoraggiando l'utilizzo dei buoni cultura per l’acquisto di prodotti di ambito culturale o eventi.

Lo strumento, promosso dal Ministero guidato da Dario Franceschini, favorisce dal 2016 la fruizione della cultura tra le ragazze e i ragazzi neodiciottenni e la conoscenza del patrimonio italiano con il coinvolgimento di tutti gli ambiti culturali, dall’editoria alla musica; dal cinema alla danza al teatro, dall’informazione ai musei fino ai corsi di lingue e spettacolo.

Dallo scorso novembre, la misura è diventata strutturale in Legge di bilancio, ciò comprova l’importanza assunta della norma per la crescita dei ragazzi e il sostegno ai settori culturali. Il successo del Bonus Cultura, del quale fino ad oggi hanno beneficiato oltre 2 milioni di giovani per risorse investite da parte dello Stato di circa 1 miliardo con il coinvolgimento di circa diecimila esercenti, è stato preso a modello da altri Paesi Europei, come la Francia e la Spagna che hanno adottato misure analoghe.

Il sito www.18app.italia.it è l’unico canale attraverso il quale ottenere e utilizzare il contributo: non esistono infatti, al momento, app ufficiali su marketplace, scaricabili su smartphone. Il Bonus Cultura è un contributo strettamente personale e non può essere scambiato o convertito in denaro. Sul corretto utilizzo di 18app il Ministero della Cultura vigila in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Cos’è il Bonus Cultura?

È un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono di 500€ da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L’iniziativa, realizzata a partire dal 2016, è ora alla sua sesta edizione, dedicata ai ragazzi nati nel 2003.

Chi può usufruire del Bonus Cultura 18app?

Possono usufruire del Bonus Cultura 18app tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel 2021 purché siano residenti in Italia o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

Come posso ottenere il mio Bonus Cultura 18app?

Se hai compiuto 18 anni nel 2021, hai tempo fino al 31 agosto 2022 per registrarti sul sito www.18app.italia.it (vedi domanda n° 6 di questa sezione) che sarà anche il tuo unico strumento digitale per gestire i tuoi buoni spesa, che potrai utilizzare fino al 28 febbraio 2023.

I suddetti termini di iscrizione per richiedere il Bonus Cultura e la scadenza entro la quale spendere il contributo sono definiti con il decreto interministeriale n. 177/2019, come modificato, da ultimo, dal decreto n. 244 del 20 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02.03.2022, e sono inderogabili.

Posso trovare 18app anche negli app store dei miei dispositivi?

No, perché 18app è raggiungibile soltanto dal sito www.18app.italia.it, realizzato per:

* consentire ai diciottenni di iscriversi e generare i buoni per l’acquisto dei beni offerti dagli esercenti registrati al servizio;

* consentire agli esercenti di registrarsi al servizio ed offrire la vendita dei beni previsti dalla normativa ai diciottenni; .

ATTENZIONE: non esistono al momento applicazioni ufficiali 18app scaricabili su smartphone.

Come mi registro a 18app?

Se sei nato nel 2003, puoi registrarti entro il 31 agosto 2022, seguendo i seguenti passaggi:

a) entra nella homepage www.18app.italia.it, utilizzando le tue credenziali di identità digitale SPID o la tua Carta di identità elettronica (CIE), e autorizza l’accesso a 18app;

b) conferma i tuoi dati visualizzati e accetta le condizioni d’uso;

c) ti verrà inviata una email di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura. Si raccomanda di conservare copia della e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione fino alla scadenza entro la quale è possibile utilizzare il bonus (vedi domanda n° 3 di questa sezione).

Una volta completata la registrazione, potrai visualizzare il tuo portafoglio e spendere il Bonus Cultura 18app.

ATTENZIONE: Come da procedura sopra descritta il solo ottenimento/possesso delle credenziali SPID o della CIE non equivale, quindi, ad avvenuta registrazione all’iniziativa 18app.

Se non ho uno smartphone posso iscrivermi comunque a 18app utilizzando un computer, magari di una biblioteca pubblica?

Sì, è possibile iscriversi sul sito www.18app.italia.it tramite qualsiasi computer o tablet collegati ad internet.

Ho dimenticato le mie credenziali SPID di accesso, come posso recuperale?

Il recupero delle credenziali è previsto. Consulta la domanda n° 10 della sezione B - “Sistema Pubblico di Identità Digitale”.

Ho dimenticato il PIN della mia CIE, come posso recuperalo?

Il recupero delle credenziali è previsto. Consulta la domanda n° 19 della sezione C - “Carta di Identità Elettronica - CIE”.

Posso usufruire del Bonus Cultura attraverso 18app senza avere una connessione ad Internet?

No, non è possibile. 18app è accessibile da tutti i dispositivi (PC, tablet, smartphone), ma occorre avere una connessione ad Internet.

Per spendere i buoni nei negozi online mi viene chiesto di effettuare una registrazione e indicare un metodo di pagamento valido per procedere/un documento d’identità/altro. Come mai?

Le procedure di registrazione nei negozi online non dipendono da 18app, sono a discrezione degli esercenti che partecipano all’iniziativa.

Quali sono i profili social ufficiali?

Tutti i profili ufficiali 18app hanno il simbolo della spunta blu, che indica la certificazione verificata. Ecco dove puoi seguirci sui social per avere aggiornamenti:

* Facebook https://www.facebook.com/18app/

* Instagram - https://www.instagram.com/18app_official/?hl=it

* Twitter - https://twitter.com/18app



Posso vendere il mio Bonus Cultura?

No, il Bonus Cultura 18app è un contributo strettamente personale e non può essere né venduto né scambiato. Se lo cedi sei complice di un reato perseguibile dalla legge.

Cosa devo fare se mi propongono di trasformare il mio Bonus Cultura in denaro?

Se ricevi o vieni a conoscenza di un’offerta nella quale ti viene proposto di cedere il tuo Bonus Cultura in cambio di denaro, ti invitiamo a scrivere una mail a numeroverde@beniculturali.it segnalando il profilo di chi ti propone l’illecito. Chi ti offre denaro in cambio del tuo Bonus Cultura 18app vuole truffarti: commette un reato e vuole renderti complice.

