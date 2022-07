Lo scrittore Maurizio De Giovanni colpito da infarto. Ora è a casa

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, 64 anni, è stato colpito nella notte da infarto. Trasportato all’ospedale Cardarelli è in condizioni che fonti ospedaliere definiscono «non gravi».

La solidarietà

«Forza Maurizio, ti sono vicino con tutto il cuore». E’ il messaggio inviato dall’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris a Maurizio De Giovanni, colpito da infarto. Solidarietà allo scrittore partenopeo anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. «Siamo vicinissimi all’amico Maurizio, straordinario protagonista culturale e sociale del nostro Paese. Ci auguriamo che si riprenda rapidamente e che torni prestissimo a svolgere tutte le sue attività. Lui è un simbolo straordinario della Napoli che noi amiamo», afferma Borrelli.

Il ritorno a casa

Maurizio De Giovanni è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli. Lo scrittore era stato ricoverato il 13 luglio per problemi cardiaci e curato nell’ospedale partenopeo. De Giovanni è tornato ora nella sua casa di Napoli, già raccogliendo sulla sua pagina Facebook la gioia di molti fan. Tra questi anche l’ex governatore campano Antonio Bassolino: "Maurizio de Giovanni - scrive - è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. Bene! Ora devi riposare un po', caro Maurizio: è giusto per te e per Napoli»

