Doppia iscrizione universitaria, Gianluca Vitale primo studente con il dono... dell'“ubiquità”

Iscritto al corso di laurea in Ingegneria informatica presso l’Università Mercatorum, ha richiesto l’iscrizione al corso in Giurisprudenza presso l’Università Telematica Pegaso. Gianluca Vitale è il primo studente a intraprendere il percorso della doppia laurea dall’approvazione della legge del 12 aprile 2022.

L’introduzione della doppia laurea ha disegnato un nuovo sistema più flessibile, che supera rigidità e vincoli normativi a favore di una formazione trasversale e che risponde alle necessità dei giovani di oggi. In questo modo il sistema universitario italiano si adegua alle regole vigenti negli altri Paesi occidentali che prevedo incentivi alla formazione multidisciplinare.

