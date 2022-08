Da Francesca Chillemi a Stella Egitto, ecco la Messina in onda sulle fiction di Canale 5

Dramma, commedia, mystery e grandi storie nell’offerta fiction che Mediaset proporrà su Canale 5 da settembre. Capofila delle serie, una vicenda tutta siciliana tra poliziesco, dramma e commedia romantica, «Viola come il mare», produzione Lux Vide tratta da «Conosci l’estate?», romanzo di Simona Tanzini (Sellerio). Protagonisti della storia, girata tra Palermo e Napoli, il divo della soap turca Can Yaman e l’attrice barcellonese Francesca Chillemi, nei panni di Francesco Demir e Viola Vitale. Detective dal passato oscuro lui, giornalista tornata in Sicilia lei, uniranno le loro forze per indagare su alcuni casi di omicidio, sviluppando un feeling non solo professionale.

Ancora Sicilia, ma con toni drammatici e melò, nella produzione Clemart «La Ragazza di Corleone», in onda la prossima primavera, girata tra Roma, Milano, Palermo e Aspra, frazione marinara di Bagheria. Protagonista Rosa Diletta Rossi nei panni di una giovane imprenditrice palermitana residente a Milano, divisa tra la voglia di riscatto e il legame di sangue con la propria famiglia mafiosa.

Ambientazione pugliese, invece, per «Il Patriarca», attesissima serie con Claudio Amendola, che, dopo il successo di «Nero a metà 3» su Rai1, si cimenta nuovamente nel doppio ruolo di attore e regista. Remake della serie spagnola «Vivere senza permesso», prodotta da Camfilm e Taodue, la fiction vede l’attore romano nei panni di Nemo Bandera, boss del narcotraffico che dovrà fare i conti con un nemico molto più insidioso della giustizia: il morbo di Alzheimer.

La primavera sarà caratterizzata da novità e ritorni. Vedremo «Bardot», miniserie prodotta da France 2 sulla vita di Brigitte Bardot dai 15 ai 25 anni. A vestire i panni dell’icona del cinema l’esordiente Julia de Nunez, affiancata da Victor Belmondo, figlio di Jean-Paul, nei panni del regista Roger Vadim, marito della Bardot. Nel cast anche gli italiani Giuseppe Maggio e Valentina Romani. Dramma e soprannaturale saranno il fil rouge di «Anima gemella», quattro puntate prodotte da Endemol Shine, che segnano il ritorno a Mediaset di Daniele Liotti, qui nei panni di Carlo, vedovo che si imbatterà in una medium in contatto con la moglie defunta. Nuovi sviluppi e colpi di scena attenderanno invece la famiglia romana Borghi nella seconda stagione di «Buongiorno, Mamma!», prodotta da Lux Vide, con protagonisti Raul Bova, Maria Chiara Giannetta e l’attrice messinese Stella Egitto. Tornano anche «Luce dei tuoi occhi», thriller drammatico con Anna Valle e Giuseppe Zeno, e «Fosca Innocenti», commedia poliziesca con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, entrambe prodotte da Banijay Studios Italy con RTIe dirette da Fabrizio Costa.

