"A mare": il nuovo singolo di Nusia Gorgone per riscoprire le emozioni nascoste

Testo intimista su base elettropop trascinante ed eterea allo stesso tempo, “A mare”, nuovo singolo di Nusia Gorgone, è disponibile su piattaforme streaming e digital store, distribuito da Universal Music Group Italia. Scritto con Dario Valle, arrangiato e prodotto da Max Calo per Orangle Records, rappresenta il primo pezzo eseguito in italiano dalla poliedrica artista, nata a Colonia, in Germania, da una famiglia di ristoratori del Catanese. Attrice, cantante e conduttrice, ex volto di Coming Soon Television, ha pubblicato il suo album d’esordio, tutto in inglese, nel 2020, “Feeling High”, prodotto da Franco Micalizzi.

In “A mare” racconta l’esigenza dello stare assieme, della relazione, nonostante le nostre follie possano talvolta allontanarci dalle persone che amiamo. Un brano fortemente autobiografico, come sottolinea Gorgone: «Fin dall’adolescenza ho sempre sofferto di un blocco emotivo, un peso nel cuore che mi impediva di comunicare alla persona amata i miei veri sentimenti. “A mare” nasce proprio dall’esigenza di rompere finalmente questo blocco e tirare fuori le emozioni represse fino a oggi. E lo faccio con un brano tutto italiano, nella mia madrelingua». «Non è dedicato a una singola persona, ma alla vita di tutti – prosegue – con il mare come posto giusto in cui ritrovarsi e immergersi in due, galleggiando sopra le difficoltà».

Fondamentale anche il contributo all’arrangiamento di Max Calo (Al Jarreau, Tom Jones e Michael Bublé), che ha donato al brano un sound coinvolgente: «Io e Dario avevamo già pronto il pezzo con una melodia ben precisa e Max ha dato il tocco finale rendendolo ancora più appetibile, con un’atmosfera musicale che sapesse un po’ di tormentone estivo, pur essendo uscito da poco. Ma non è detto che non lo diventi la prossima estate per divertire ancora di più il pubblico». Accompagna il brano un videoclip, pubblicato giovedì scorso sul canale YouTube dell’artista, diretto da Giacomo Citro, regista di video per Diodato, Niccolò Fabi e Max Gazzè.

Dopo “A mare” Nusia Gorgone pubblicherà un album dedicato ai grandi miti del cinema (Monica Vitti, Massimo Troisi, Gian Maria Volonté, Gigi Proietti e altri). Nel suo futuro anche la serialità con le partecipazioni come attrice alle fiction crime “La Ragazza di Corleone”, in onda su Canale 5, e “Die Diplomatin 7”, sul primo canale nazionale tedesco Das Erste.

