Serata di gala con il GdShow: musica, risate e solidarietà. Stasera al Teatro Vittorio Emanuele

Questa è la sera. Il tempo in cui la solidarietà incontra l’arte e si fa bellezza. Il momento in cui il teatro Vittorio Emanuele di Messina, ore 21, diventerà la scena, e gli ospiti condotti dalla regia di Salvo La Rosa (con lui Chiara Esposito) porteranno sul palco pezzi di repertorio, e il pubblico in sala (piena, lo spettacolo è già sold out da giorni) potrà godere di qualche ora tra divertimento e solidarietà, musica e condivisione.

Stasera, per il gran ritorno del Gdshow versione Natale (evento fortemente voluto dalla Fondazione Bonino-Pulejo e dalla Ses, Società editrice Sud) ci sarà Nino Frassica con tutta la sua “messinesità”. L’ultima volta al Teatro Antico è stato uno spettacolo musicale. Ora con la complicità di La Rosa, nel mezzo di nonsensi, storpiature, paralogica e scherzo… «sarà una chiacchierata sperando di far ridere, o anche solo per raccontarmi un po’». Un po’ di più, lui che qualche giorno fa ha festeggiato i 72 anni.

Comicità, diversa ma ugualmente di casa, la porteranno anche Enrico Guarneri, Manfredi Di Liberto e Giuseppe Castiglia. E se con Guarneri sarà prima di tutto un anticipo della festa per le nozze d’argento “Insieme” (insieme, ovviamente, a Salvo la Rosa), un’occasione per «celebrare venticinque anni di avventure in stile Litterio», a Di Liberto toccherà il momento “mimo” a forma di incursioni tratte dallo show che sta portando in giro per la Sicilia teatro dopo teatro. Manfredi Di Liberto è uno degli attori comici siciliani più poliedrici in Italia. Nato a Palermo 35 anni fa, ha mosso i primi passi con le recite a scuola e, dopo il diploma al liceo linguistico, ha iniziato a scrivere i suoi primi testi teatrali, collezionando successivamente esperienze sui palchi in giro in tutta Italia con lavori in televisione fino ad arrivare alle partecipazioni a programmi come “Made In Sud”, il format comico su Rai 2, oltre a “Insieme” della premiata ditta La Rosa-Litterio.

E poi c’è Castiglia che, sul filo di note e battute, duetterà invece col conduttore in una canzone sull’amicizia, il tutto condito da qualche barzelletta storica qua e là, la cifra più riconoscibile del proprio talento.

Ma la quota strettamente musicale se la intesteranno Mario Biondi, il crooner catanese legato a doppio filo a Messina che, attraverso brani iconici come “Shine On” o “This Is What You Are” o ancora “Love Is a Temple”, traccerà l'atmosfera perfetta. E Lda, Luca D’Alessio, il “figlio d’arte”. Per l’ex “amico” di Maria De Filippi, attualmente in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Cado”, sarà non solo la prima esibizione assoluta sullo Stretto, ma anche tra le la prime uscite dopo l’annuncio di Amadeus che lo ha scelto per il cast “Big” del prossimo Festival di Sanremo.

Le premesse ci sono tutte. Intrattenimento, riflessione, sguardo e lungimiranza. Ingredienti assortiti per imbandire la tavola della Mensa di Sant’Antonio a cui sarà devoluto il ricavato in beneficenza. “GDShow - Natale” sarà trasmetto su Rtp e Tgs il 25 dicembre alle 21.30. «Per noi è un momento importante e simbolico – commenta Lino Morgante, presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della Società Editrice Sud –. Dopo le due splendide edizioni di Taormina e lo stop per il Covid, il GdShow ritorna al Teatro Vittorio Emanuele in questa versione natalizia che ci consente di riappropriarci di una serata di spettacolo e socializzazione senza dimenticare chi è in difficoltà. Un modo per regalare un momento di spensieratezza alla nostra comunità e far sentire la nostra vicinanza a tutti. È un evento promosso dalla Fondazione Bonino Pulejo e dalla Società Editrice Sud, con Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Rtp e Tgs nel solco di quanto fatto e nell'ottica di altri importanti eventi che organizzeremo. Ci piace condividere questo evento con tutti i responsabili della Mensa di Sant'Antonio che ogni giorno sono al fianco dei più deboli».

