Addio a Lisa Loring, fu la prima Mercoledì Addams della storia

Addio a Lisa Loring. L’attrice statunitense, morta a 64 anni, fu la prima interprete di Mercoledì Addams nella serie tv andata in onda tra il '64 e il '66. La notizia è stata data su Facebook da un’amica che ha rivelato anche le cause dell’improvviso decesso dovute a "fumo e pressione alta".

L'attrice, sua la prima versione dell'ormai famosissimo balletto replicato in tutto il mondo, si trovava in terapia intensiva già da diversi giorni. La famiglia, appreso che non si sarebbe svegliata e non avrebbe potuto respirare se non attaccata ad una macchina, avrebbe deciso di staccare la spina:

