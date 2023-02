E' morto lo stilista Paco Rabanne. Ha usato per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica

E’ morto in Francia, a Portsall, Paco Rabanne. Lo stilista spagnolo aveva 88 anni. Aveva cominciato negli anni '60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Aveva dato vita alla sua casa di moda nel 1966. Usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica. Coco Chanel ribattezzò il collega «il metallurgico della moda». Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella.

Il suo vero nome era Francisco Rabaneda Cuervo (Pasaia, 19 febbraio 1934 – Ploudalmézeau, 3 febbraio 2023) ed era noto per le sue creazioni di moda innovative e avanguardistiche degli anni '60 e '70. Ha lavorato come stilista e designer di gioielli, orologi e profumi. Il suo stile unico ha contribuito a definire la moda e la cultura della moda degli anni '60 e '70, e il suo nome è ancora sinonimo di eleganza ed esclusività.

Paco Rabanne ha iniziato la sua carriera come architetto e designer di gioielli, prima di entrare nel mondo della moda. Ha lanciato la sua prima collezione di moda nel 1966, che è stata accolta con entusiasmo dalla critica. Rabanne è stato conosciuto per il suo stile unico e iconico che ha combinato materiali come metalli, plastica e lamine d'argento con tessuti come il lino e la seta. Questo ha dato vita a creazioni audaci e futuriste. Rabanne è anche noto per i suoi profumi di successo, come "Calandre" e "1 Million". Rabanne è considerato un pioniere della moda e ha influenzato molte generazioni di stilisti e designer. La sua eredità continua a vivere attraverso le sue creazioni e il suo stile unico.

