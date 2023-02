“Dinner Club”, il cibo per raccontare Sicilia e Calabria

Il cibo come narrazione e scoperta delle bellezze del nostro territorio. Riparte da qui, dopo il successo della prima stagione, “Dinner Club”, il “food travelogue original italiano”, disponibile in esclusiva su Prime Video con i primi quattro episodi, che saranno seguiti dagli ultimi due dal 24 febbraio.

Nuovi protagonisti si affiancheranno in questo viaggio, accanto allo chef stellato Carlo Cracco e ci sarà l’attore Marco Giallini (che sul piccolo schermo è il protagonista della serie “Rocco Schiavone” proprio su Prime Video, tratta dai romanzi di Antonio Manzini) in una puntata ambientata nella Sicilia Orientale.

Nella prima stagione, il Trapanese, con le saline e le sue prelibatezze, aveva ospitato una puntata e la seconda stagione di “Dinner Club” riparte e scommette daccapo sull’isola, fotografando una Sicilia calda, colorata e profumata, ricca di tradizioni e sapori unici e indimenticabili con la sagace ironia di Giallini e Cracco, una coppia inedita quanto esplosiva. Puntata davvero ricchissima di itinerari con il duo a spasso per Novara di Sicilia per degustare il formaggio Maiorchino e poi nel centro di Catania a gustare i fritti, perfetto street food per tutte le stagioni, sino a giungere a Buccheri, impegnati in una colazione da mille e una notte con infinite ricette incentrate su un unico ingrediente: lo zafferano. Sarà questo il suo ingrediente speciale, ma prima di far ritorno i due faranno un’ultima tappa sull’Etna, alla ricerca dell’elicriso, il tocco da chef.

Su Prime Video lo spettacolo della Sila con Cracco e la Cortellesi: ecco Dinner Club Carlo Cracco insieme alla ristoratrice Milena Ceraudo Paola Cortellesi insieme ai proprietari dell’Hotel Tasso Carlo Cracco in Sila (foto tratta dalla pagina social dell’Hotel Tasso

Non solo Sicilia perché anche la Calabria è grande protagonista con tutta la bellezza selvaggia della Sila. E così, seguiremo Paola Cortellesi (protagonista nella serie “Call My Agent – Italia” in onda su Netflix) e chef Cracco, in tenda sui monti silani, dopo un assaggio di salumi tipici a Camigliatello e un’escursione – poco riuscita, a dirla tutta – alla ricerca di cibi afrodisiaci, impegnati in una sessione di trekking. E Cortellesi ha dichiarato che Cracco parla sempre di cibo, «anche mentre sta dormendo».

A seguire, ecco Zingaretti in sidecar per la Romagna e infine, Albanese in Sud Tirolo, con il gradito ritorno di Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, ormai socie onorarie e animatrici delle serate in compagnia. Sei ospiti per sei cene piene di gag, aneddoti sul viaggio compiuto e, ovviamente, risate, per una produzione firmata Banijay Italia per Amazon Studios, scritta da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

© Riproduzione riservata