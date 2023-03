Antonello da Messina, Sgarbi: "Incomparabile maestro che dipingeva per l’anima"

Vittorio Sgarbi quando parla della grandezza di Antonello da Messina s’illumina con la voce, non finirebbe mai di raccontare le meraviglie di un autentico genio universale. Questo pittore così artisticamente votato alla Bellezza, alla profondità, alla luce. Quindi raggiungiamo Sgarbi una sera dopo cena, l’argomento è conosciuto, la prima domanda è scontata.

Per cominciare parliamo della grande importanza di Antonello nel contesto italiano ed europeo, nel suo tempo e anche dopo…

"Intanto è forse l’unico pittore veramente europeo, perché la sua formazione fra Messina e Napoli presuppone la conoscenza della pittura fiamminga che certamente era arrivata a Ferrara, un po’ meno a Venezia e così e così a Firenze, con van der Goes o con van der Weyden, mentre invece tutti i fiamminghi arrivano tra Napoli e Messina. Quindi lui ha una formazione rinascimentale nell’area campana con Colantonio, in cui si miscelano testimonianze di arte fiamminga. Dopodiché, si pone un problema che molto ha interessato la critica, quello di passare dalla tempera, che è la tecnica prevalente di Mantegna e di Bellini, all’olio. E quando lui raggiunge dei buoni risultati nelle opere, come l’Annunciazione di Palazzolo Acreide che stava in loco e adesso è al Museo di palazzo Bellomo, parte per Venezia. Non c’erano allora... l’Ita o l’Alitalia... parte per via di terra, però non escludo che abbia continuato per via di mare dalla Puglia, quindi abbia fatto esperienza di arte pugliese, dopodiché arriva a Venezia e definisce in modo inequivocabile l’unità d’Italia. Perché Venezia ha un grande maestro, ancora sottovalutato, che è Giovanni Bellini, che è un Raffaello prima di Raffaello, il quale ha rapporti con il mondo tedesco, con Dürer, che scende a Venezia nel 1496. Ma nel 1475, rimanendo vivo fino al 1479, Antonello è a Venezia e quindi stabilisce una relazione sul piano della tecnica con Bellini, dialoga con Bellini anche sul piano della composizione spaziale che trova a Venezia una sintesi formidabile, che è la presenza di Piero della Francesca, di Mantegna, di Bellini e di Antonello. Quindi l’arte meridionale di Antonello crea un ponte, che... è diverso dal ponte di Messina, è un ponte culturale, che ha una campata in Toscana con Piero della Francesca ed un’altra campata a Venezia, per cui questo percorso Messina, Arezzo, Firenze e Venezia determina una sostanza unitaria che indica che, come per la lingua con Boccaccio e Petrarca, così per la pittura il Risorgimento è il Rinascimento, cioé la lingua e la cultura italiana nascono nella seconda metà del Quattrocento, cioé c’è un’idea d’Italia che è identica tra Messina, Firenze e Venezia".

