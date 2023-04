Musei e scavi fanno il pieno a Pasqua e Pasquetta: 50mila presenze al Colosseo, 34mila a Pompei

Quasi 50 mila presenze in due giorni al Colosseo, folle anche a Pompei, con quasi 34 mila visitatori, ai Fori, con circa 33 mila ingressi, agli Uffizi con oltre 19 mila. Sono solo i primi dati provvisori, ma certificano il grande successo dei musei e dei siti statali a Pasqua e Pasquetta. Una due giorni all’insegna della cultura, complice anche il ritorno massiccio dei turisti e il sold out nelle città d’arte, con 1,7 milioni di presenze. «In questi due giorni ho personalmente parlato al telefono con molti direttori di musei e parchi archeologici, si confermano numeri notevoli che confortano il nostro lavoro», commenta il ministro Gennaro Sangiuliano, che stamattina ha visitato il parco archeologico di Ostia Antica e ieri Palazzo Barberini. «Siamo impegnati a spendere rapidamente e bene le risorse del Pnrr e altri stanziamenti per guadagnare in efficienza e qualità dei servizi. I musei e i parchi archeologici sono la geografia della nazione, memoria storica del popolo italiano. Visitarli consente a ciascuno di noi di arricchirsi».

A Pasqua, in particolare, stando ai dati diffusi dal ministero della Cultura, al Parco archeologico del Colosseo sono stati staccati 27.647 biglietti, a Pompei 16.073, ai Fori 15.977, agli Uffizi 11.287. Seguono la Galleria dell’Accademia di Firenze (7.223), Castel Sant'Angelo (6.577), la Reggia di Caserta (4.762), i Musei Reali di Torino (4.236), Palazzo Pitti (3.956), il MANN di Napoli (3.000). E poi, via via, Ercolano, Villa d’Este, il Palazzo Ducale di Mantova, il Castello di Miramare a Trieste, tutti sopra i duemila visitatori. E ancora Paestum, il Palazzo Reale di Napoli, Castel Sant'Elmo, il Cenacolo Vinciano, la Galleria nazionale dell’Umbria, Villa Adriana, il complesso della Pilotta, la Rocca di Gradara e le Gallerie dell’Accademia di Venezia che hanno superato i mille visitatori. A questi dati - segnala il Mic - si aggiungono 23.437 turisti che sono entrati al Vittoriano, i 9.028 del Pantheon e i 7.314 del Giardino di Boboli.

Notevoli le performance anche a Pasquetta: 21.710 visitatori al Colosseo; 17.739 a Pompei; 16.579 al Fori; 8.934 alla Reggia di Caserta; 7.921 agli Uffizi. E poi Villa d’Este (4.443), l'Accademia di Firenze (3.969), Ercolano (3.006), Paestum (2.808), Castel Sant'Angelo (2.790), il MANN (2.700), Villa Adriana (2.305), Miramare (1.933), Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli (1.671). Da segnalare anche il MuNDA - Museo nazionale d’Abruzzo, con 1.638 visitatori e Castel del Monte con 1.324. Inoltre in 21.242 sono entrati al Vittoriano, 8.748 al Pantheon e 10.172 a Boboli. Arte ma anche gite fuori porta, come da tradizione, a Pasquetta: secondo le stime di Coldiretti/Ixè oltre 4 italiani su 10 (il 43%) hanno scelto di fare un picnic o una passeggiata al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città. Il 33% è rimasto a casa per rilassarsi, il 15% si è dedicato alla visita a parenti e amici, mentre un fortunato 2% è ancora in vacanza. Oltre 350mila persone nel lunedì dell’Angelo, secondo Terranostra, hanno pranzato in agriturismo.

© Riproduzione riservata