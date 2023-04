Addio a Federico Salvatore, lo showman di "Azz". Riuscì a coniugare divertimento e riflessione

Napoli è in lutto per la morte del cantautore e cabarettista Federico Salvatore, scomparso a 63 anni dopo una lunga malattia. L'artista, noto anche per suo brano "Azz" portato sul palco del Maurizio Costanzo Show, viene ricordato per il suo talento eccentrico e colto, capace di coniugare divertimento e riflessione.

Lanciato nel 1994 da Maurizio Costanzo, Federico Salvatore nel 1995 ha venduto 700mila copie conquistando due dischi di platino, proprio con il brano "Azz". Nel 1996 aveva partecipato al Festival di Sanremo.

La moglie Flavia D'Alessio ha annunciato la triste notizia con una lettera emozionante sui social, descrivendo i mesi difficili e dolorosi che hanno preceduto la sua scomparsa. Nonostante avesse pensato inizialmente a una cerimonia privata, ha deciso di rendere pubblici i funerali per permettere a tutti gli amici e ai colleghi di Federico di dargli un ultimo saluto. I funerali si terranno il 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici.

© Riproduzione riservata