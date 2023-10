Tornano le giornate Fai d'autunno, da Girifalco a Santo Stefano: tutti i luoghi del cuore di Calabria e Sicilia

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d’Autunno: saranno proposte speciali visite, a contributo libero, in 700 luoghi in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati.

Il programma dell’edizione 2023 è stato presentato nel Museo dell’Arte Classica della Sapienza a Roma. Tra le aperture di questa edizione, infatti, si segnalano in particolare 11 sedi universitarie, da Trieste a Potenza, e fino a 32 luoghi di istruzione, da scuole ad accademie, da centri di ricerca a laboratori per la formazione. «Questa edizione delle Giornate Fai - ha dichiarato il presidente Marco Magnifico - intende ribadire il ruolo fondante che scuole e università hanno sulla qualità del futuro del nostro Paese».

Oltre ai luoghi del sapere, sarà possibile visitare palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, laboratori artigiani e siti produttivi. E ancora: musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. A chi desideri partecipare verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del Fai.

Le Giornate Fai d’autunno 2023 si svolgono con il patrocinio della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, del ministero della Cultura e di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Tra le aperture più interessanti, il Fai segnala, in Calabria, Girifalco con l’edificio che ospitò l’ospedale psichiatrico e il suo archivio storico. In Sicilia, invece, San Giovanni degli Eremiti e la sede regionale Rai a Palermo, a Corleone sarà organizzato un 'Itinerario della legalità', a Catania saranno visitabili l’Istituto musicale Vincenzo Bellini e Villa Cutore Recupero, il Complesso minerario di Trabia Tallarita a Sommatino, i bunker e le casematte di Ponte Dirillo a Gela e il Parco Botanico Radicepura a Giarre.

I luoghi del cuore in Calabria:

- Ex Ospedale psichiatrico e borgo di Girifalco;

- Palazzo "Cybo-Malaspina" (Aiello Calabro);

- Laboratorio artigianale Aloisio (Aiello Calabro);

- I Giganti della Sila (Spezzano);

- Giardino e palazzo di Villa Berlingieri (Crotone);

- "Fatti e misfatti Mirabilia: itinerario tra protagonisti e luoghi della storia di Castelvetere (Caulonia);

- Le cisterne: i depositi ipogei dell'olio a Gioia Tauro;

- Casa Berto (Ricadi);

- Passeggiata tra le torri e i musei di Capo Vaticano... con Donna Canfora (Ricadi).

I luoghi del cuore a Messina e provincia

- Il cimitero vecchio: viaggio tra i luoghi dell'anima (Santo Stefano di Camastra);

- Basilica di Sant'Antonio: luoghi e ritrovamenti di Sant'Annibale (Messina);

- Istituto e chiesa dello Spirito Santo (Messina);

- La Noria di Minissale: pozzi e cisterne sull'antica via del Dromo (Messina);

- Giardini Victoria: un giardino mediterraneo tra tradizione e innovazione (Taormina).