Se la follia di Fedra si chiama amore

Soffre, Fedra. E nessuno sembra capire perché: la sua pena è impenetrabile. Come quel volto gigantesco e inespressivo (più un modello per frenologi, gli pseudoscienziati che misuravano i crani, che un simulacro) che campeggia nella nuda scena. Noi, però, lo sappiamo: ce lo ha detto Afrodite in persona, scendendo altera dalla platea (algida e sfolgorante, in oro e bianco ed eloquio tagliente, la statuaria Ilaria Genatiempo). Due dee aprono e chiudono – come fanno d’abitudine coi destini degli uomini – la seconda delle tragedie in scena al Teatro greco di Siracusa per la 59. stagione delle rappresentazioni classiche dell’Inda, «Fedra (Ippolito portatore di corona)» di Euripide, con la regia di Paul Curran.

Dopo le magniloquenze di «Aiace», e sempre sul tema della follia voluta dagli dei che acceca e perde, loro malgrado, gli uomini, tocca a un dramma quasi psicologico (con la cautela necessaria a usare questo termine, per il teatro antico e antichissimo), riportato interamente nelle parole di Euripide, che la traduzione di Nicola Crocetti restituisce in tutta la loro ariosa, letteraria eleganza e una formidabile compagnia di attori, molto ben diretta, anima. La forza della parola, d’altronde, è motrice, nella scena spoglia e grigia immaginata da Gary McCann, luogo in restauro o in costruzione (ma a noi del Sud viene piuttosto in mente l’eterno “non finito”, dove la costruzione sfuma, per sempre, in restauro), palazzo interiore dove si compiono in realtà due tragedie: di Fedra e di Ippolito, il figliastro di cui la regina è, a causa della manìa ispirata da Afrodite, follemente innamorata, e che è in effetti il personaggio del titolo originario di Euripide («Ippolito coronato»). D’altronde, Fedra – la vera protagonista – è potente eroina che non smette d’essere suscitata e raccontata, da Euripide e Seneca alle penne femminili moderne, da Marguerite Yourcenar a Nadia Fusini, perché la qualità del suo dissidio intimo chiama in causa le forze sempiterne della psiche e il mistero delle relazioni.