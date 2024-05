Siracusa, in gara per il premio Vittorini ci sono trentadue autori

Sono trentadue gli autori di venti case editrici che si contenderanno la vittoria alla XXIII edizione del Premio letterario nazionale Elio Vittorini, che si terrà dal 4 al 7 settembre a Siracusa. Tutte le maggiori case editrici hanno presentato dei titoli, da Rizzoli (con Michela Marzano) a Marsilio (con ben sei autori), da Baldini e Castoldi ad Einaudi, da Feltrinelli (con Giuseppina Torregrossa) a Guanda.

Al Salone internazionale del libro di Torino, appena concluso, il presidente dell'associazione culturale Vittorini e Quasimodo, Enzo Papa, e il segretario generale del premio, Aldo Mantineo, hanno presentato la settimana di Vittorini che prevede un incontro legato come tradizione al rapporto tra Vittorini e Siracusa e l’atteso «Processo a Vittorini», che questa volta probabilmente si concentrerà sul rapporto tra lo scrittore e il partito comunista ed in particolare la polemica con Togliatti.

Nello spazio della Regione Donna Sicilia, denominazione scelta come omaggio alle scrittrici siciliane, di nascita o di adozione, sono stati ripercorsi i passi del premio Vittorini, dalla nascita avvenuta nel 1996 e dalla successiva ripartenza nel 2020. «Questo premio – hanno detto Papa e Mantineo – oggi più che mai si trova a casa in questo spazio Donna Sicilia: dal momento del riavvio nelle ultime quattro stagioni, il Vittorini ha sempre fatto registrare successi di autrici». Nel 2020 è stata Marta Barone con «Città sommersa» (Bompiani) a vincere, nel 2021 Antonella Lattanzi con «Questo giorno che incombe» (HarperCollins), nel 2022 Nadia Terranova con «Trema la notte» (Einaudi) ed infine lo scorso anno Maria Grazia Calandrone con «Dove non mi hai portata» (Einaudi). Su 32 autori, 14 sono donne. Il premio è destinato ad un'opera di narrativa pubblicata da aprile 2023 a marzo 2024. La commissione giudicatrice, presieduta dal professore Antonio Di Grado, selezionerà entro giugno, fra tutte le trentadue opere ammesse, i tre libri finalisti.

Nei giorni della Settimana di Vittorini non mancherà il momento della conversazione con i tre autori finalisti e solo al mattino del 7 settembre la commissione si riunirà per scegliere l’opera vincitrice. Ai voti di ciascun componente della commissione si aggiungerà quello espresso, in maniera cumulativa, dal comitato formato da lettori segnalati dalle biblioteche pubbliche di Siracusa, dalle librerie della città e dalla società Dante Alighieri. I lettori avranno modo di leggere le tre opere finaliste ed esprimere il proprio giudizio su una scheda motivando la scelta. La serata finale si svolgerà al teatro comunale di Siracusa. Il premio è promosso dall'associazione culturale Vittorini - Quasimodo e dall'assessorato alla Cultura della Città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione Inda e con il patrocinio della Regione siciliana.

Nel corso dell’incontro al Salone del Libro di Torino non è mancato un omaggio ad Arnaldo Lombardi, appassionato editore siracusano di adozione, che fu uno dei promotori del Premio Vittorini. E proprio nel nome di Arnaldo Lombardi, nella stessa cerimonia di consegna del Premio, verrà attribuito anche quest’anno un riconoscimento a una casa editrice indipendente.