Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, i vincitori della nona edizione

Edith Meinhart (Profil) per la stampa estera, Francesca Ghirardelli (Avvenire) per la stampa e web nazionale, Laura Bonasera (La7) per la tv nazionale e Dario Artale (ZetasLuiss.it) per la categoria Under 30: sono i vincitori della nona edizione del Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano, che riceveranno il riconoscimento nella serata dell’8 luglio a Lampedusa. Lo ha stabilito la giuria presieduta da Riccardo Arena (Giornale di Sicilia) e composta da Gaspare Borsellino (Italpress); Felice Cavallaro (Corriere della Sera), Raffaella Daino (Sky), Enrico Del Mercato (la Repubblica), Roberto Gueli (Rai), Xavier Jacobelli (Tuttosport), Francesco Nuccio (Ansa), Elvira Terranova (AdnKronos) e Trisha Thomas (Associated Press). La serata, che concluderà Lampedus'Amore, vedrà anche la partecipazione del duo comico Ficarra e Picone, del ricercatore e attivista per i diritti umani egiziano Patrick Zaki e della cantautrice Anna Castiglia.