Omaggio alla cultura ellenistica, la prima volta di Roberto Bolle al teatro greco di Siracusa

«Mi piaceva pensare ad un pezzo nuovo che fosse un po' un omaggio a quella cultura ellenistica che ha segnato così tanto questo luogo. Il mito del Titano Prometeo era un’idea che avevo da diverso tempo: questo semidio che si sacrifica per portare il fuoco e quindi il progresso agli uomini è una figura straordinaria. Sono felice di poterle dare vita qui». Roberto Bolle domani sera alle 20.30 per la prima volta danzerà al teatro greco di Siracusa. L'etoile internazionale è in tour con il suo Gala Roberto Bolle and Friends in luoghi unici in tutta Italia. E questa volta si è lasciato ispirare dall’antica cavea millenaria. Lo spettacolo, è prodotto da Artedanza srl.

Uno dei pezzi che presenterà per la prima volta si intitola Prometheus e porta in scena la leggenda del titano che ha rubato il fuoco agli dei per farne dono agli uomini. Nella messa in scena, pensata e realizzata dallo stesso Bolle con il coreografo Massimiliano Volpini, l’impresa è rappresentata da una scenografia fatta di tubi sulla quale il danzatore si arrampica, si contorce, fino ad arrivare al fuoco, reale, che ruba agli dei per condividerlo con gli uomini.