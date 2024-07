Addio a Roberto Herlitzka: dal teatro con Ronconi al David di Donatello per "Buongiorno notte"

Il nome di Roberto Herlitzka richiama il teatro dei grandi classici, da Shakespeare e Molière a Cechov e Genet . Come interprete ma anche come regista: uno dei suoi cavalli di battaglia è stato «Ex Amleto», riscrittura del capolavoro shakespeariano.

A teatro è stato diretto da Antonio Calenda, Gabriele Lavia, Luigi Squarzina tra gli altri. Il cinema arriva negli anni '70 con Lina Wertmuller che lo vuole in molti film come Film d’amore e d’anarchia e Scherzo del destino e anche in lavori teatrali. Nell’epoca gloriosa degli sceneggiati Rai il talentuoso Herlitzka è tra i protagonisti di molti lavori tra cui La Certosa di Parma di Mauro Bolognini, accanto ad Andrea Occhipinti, Lucia Bosé, Ottavia Piccolo e Laura Betti e Marcellino pane e vino di Luigi Comencini.

Il suo talento e anche il suo carisma hanno attirato grandi registi: tra teatro e cinema una carriera da gigante. Da Oci ciornie a Gli occhiali d’oro a In nome del popolo sovrano di Gigi Magni con Alberto Sordi. Ma il ruolo che lo ha per sempre segnato con il pubblico è quello indimenticabile di Aldo Moro in Buongiorno notte di Marco Bellocchio nel 2003: quell'anno vinse il Nastro d’argento come miglior attore protagonista e il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Premio Vittorio Gassman nel 2012 per Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni e l’anno dopo per Paolo Sorrentino nel film premio Oscar La Grande Bellezza è stato il cardinale ossessionato dalla cucina. Amleto, Aldo Moro ma anche la satira di Boris in tv di cui è stato guest star della serie.