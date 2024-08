Inferno 2024, quella sinfonia creata dalla musica delle Gole e dai versi di Dante

“Un appuntamento – ha detto dal canto suo Salvo Zappalà, presidente dell’Epli (Ente Pro Loco Italia) della Sicilia – assolutamente da non perdere, davvero spettacolare. La location, gli attori, lo sforzo organizzativo qui nelle Gole dell’Alcantara fa dell’Inferno un lavoro teatrale davvero eccezionale”.

E gli applausi del pubblico anche nello scorso week end, il terzo di questa stagione, hanno espresso ogni sera l’apprezzamento per coloro i quali consentono che lo spettacolo vada in scena. A cominciare, ovviamente, dagli attori: Liliana Randi (Narratrice), Angelo D’Agosta (Dante), Davide Sbrogiò (Virgilio), Davide Pandolfo (Ugolino e Ciacco), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini), Luciano Fioretto (Turista e Caronte), Francesco Bernava (Farinata degli Uberti), Rosario Minardi (Ulisse) e Gabriele Casablanca (Paolo, Diomede e Arcivescovo Ruggieri). Applausi anche per i Dannati: Beatrice Caudullo, Michela Di Francesco, Maria Lardaloro, Marta Marino, Enrica Pandolfo, Lucio Rapisarda, Francesco Salpietro, Gloria Trischitta e Ariluna Verrazzo. Apprezzati anche le coreografie di Fia Di Stefano, i costumi di Riccardo Cappello, le musiche di Nello Toscano e gli effetti speciali di Alfredo Vaccalluzzo. E consensi per Simone Trischitta (organizzatore generale), Luciano Catotti e Ninni Trischitta (produttori esecutivi), Agnese Failla e Lucia Rotondo (aiuto regista), Davide La Colla (light designer) ed Enzo Valenti (sound designer).