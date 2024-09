Un ponte di luce tra Villa e Messina: il video della suggestiva installazione realizzata per la Biennale dello Stretto

La suggestiva e originale installazione “Linee e Ponti di Luce” ha illuminato, ier sera, da Villa San Giovanni, lo Stretto di Messina. I raggi proiettati hanno unito idealmente le due sponde, collegandole in modo non solo artistico ma soprattutto concettuale. Luci, a sottolineare ciò che rappresenta quest'area, quella di Reggio e Messina, in tutte le sue sfaccettature, complessità, differenze ma anche forti similitudini.

Un modo, innovativo, per richiamare i concetti di vicino e lontano e riflettere sulla loro essenza. La curiosità verso l'opera, un'installazione inserita nel percorso culturale che racchiude aspetti variegati di una eccellente Biennale dello Stretto, ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni che ha ammirato per diversi minuti i fasci incrociati sullo specchio d'acqua che separa la Sicilia e la Calabria.