Memorabilia e musica, apre a Londra il museo che celebra David Bowie

A Liverpool c'è il tour dei Beatles, Elvis Presley ha Graceland e ora anche David Bowie avrà la sua casa, una meta di pellegrinaggio per i fan di tutto il mondo. Sarà inaugurata a Londra, città dove è nato l’artista, il 13 settembre 2025. Si chiamerà David Bowie Center e sarà collocata in un nuovo spazio del Victoria and Albert Museum, il museo che nel 2013 ha ospitato la mostra sul Duca Bianco 'David is' che ha poi fatto il giro del mondo raccogliendo milioni di visitatori.

Il museo del design esporrà in maniera permanente l’archivio di Bowie

Il museo dedicato al design e alle arti applicate, tra i più importanti e visitati al mondo nel settore, esporrà in maniera permanente l’enorme archivio dell’immortale rock star scomparsa il 10 gennaio 2016. L’esposizione sarà all’insegna del 'Sound and Vision' – per parafrasare uno dei pezzi di Bowie – cioè proporrà il mondo musicale e gli oggetti dell’autore di Changes visti da vicino.