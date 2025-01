Oroscopo e sesso 2025: ecco i segreti erotici dei dodici segni zodiacali secondo Ada Alberti

Tutti i segreti dei 12 segni zodiacali, letti in chiave sentimental-sessuale, vengono svelati da Ada Alberti, conduttrice della rubrica sull'oroscopo di "Mattino 5", in un agile libretto intitolato "Sesso e amore dei dodici segni zodiacali" (Iacobelli Editore, Pagg. 135; Prezzo: 16 euro), una sorta di «spiritoso e frizzante vademecum amoroso a disposizione di tutti, ma soprattutto delle donne - scrive nella prefazione Tinto Brass, regista considerato maestro dell’erotismo, nonché amico dell’autrice (con la quale condivide il segno zodiacale, Ariete) - per orientare a colpo sicuro i loro comportamenti sentimentali e sessuali, trasformare l’incanto della loro bellezza in un incantesimo per sedurre con successo, non commettere passi falsi, centrare il bersaglio giusto in allegria e divertimento, senza complessi, frustrazioni, paure e tabù».

Per tutti coloro che credono nell’astrologia, ma anche per chi è laico ma curioso, il libro di Ada Alberti, dedicato al marito Franco Oppini ("marito e amante, da 23 anni mano nella mano"), rappresenta una testo su cui fondare alcune certezze. Si chiarisce il motivo per cui certi segni si comportano in un determinato modo. Si spiega poi perchè da alcuni segni vengono interpretate e vissute in un determinato modo sia le fasi amorose che il sesso. Alberti delinea poi anche il profilo psicologico di uomini e donne influenzati dal proprio segno zodiacale e dall’ascendente, che ritiene altrettanto importante. E così, proseguendo la nostra camminata nello Zodiaco seguendo "Sesso e amore" di Ada Alberti, vediamo che nel caso del Cancro erroneamente «si sostiene che sia un affamato di sesso ma in realtà non è così; per lui è un mezzo per "assicurarsi" un partner, ovvero qualcuno che sia disposto a passare il resto dei suoi giorni... ai suoi piedi».