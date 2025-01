Luca Beatrice non ce l’ha fatta, il messaggio di cordoglio del fratello sui social. Era presidente della Quadriennale di Roma

Il noto critico d’arte e saggista torinese Luca Beatrice, 63 anni, è morto dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Molinette della Città della salute di Torino. L’ex presidente del Circolo dei Lettori, presidente della Quadriennale di Roma 2025, era stato colpito nei giorni scorsi da un malore ed era stato ricoverato al nosocomio del capoluogo piemontese. «Due fratelli non sono due amici. Sono rami dello stesso albero che possono divergere con gli anni; ma il loro legame sarà eterno. Ciao Luca fai buon viaggio». Lo scrive su Facebook Giulio Beatrice, fratello di Luca, annunciando così la morte del presidente della Quadriennale di Roma 2025. «Amico mio, fratello mio, io non ho parole. Non ho proprio parole. Te ne sei andato così, all’improvviso, da ragazzaccio dispettoso, da biker che non vuole perdere tempo coi convenevoli», sono le parole sui social di Angelo Mellone, direttore Day Time Rai.