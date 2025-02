Sanremo, l'annuncio di Conti: "Tornano i Duran Duran"

«Abbiamo appena chiuso e abbiamo l’ok definitivo perché dopo tanti anni (si erano esibiti nel 1985 e nel 2008) torneranno all’Ariston il giovedì sera i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri oggi e domani, band senza tempo, ospiti internazionali graditissimi della terza serata, il giovedì sera». Lo ha annunciato ieri il direttore artistico del festival Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20 premettendo che stupirà tutti «con effetti speciali». «Fantastico Carlo, tutti pazzi per Simon Le Bon» ha ribattuto la conduttrice spiegando che ieri è stato «anche il giorno del nuovo jingle ufficiale del festival 2025 “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte» e facendo ascoltare il motivo che fonde il folklore italiano con un beat elettronico con mandolino, tamburello e fisarmonica. E Conti ha detto ridendo: «Certo l’ho scelto io, ma intanto viva i Duran Duran».

Intanto a proposito del Festival parla Elettra Lamborghini, popstar da 7 milioni di follower su Instagram, 2 miliardi e mezzo di stream totali, 15 dischi di platino e mezzo miliardo di visualizzazioni con i suoi videoclip. Dopo la competizione in gara nel 2019 con il singolo «Musica (e il resto scompare)» – doppio platino e 220 milioni di stream – Lamborghini torna a Sanremo come co-conduttrice appunto della terza serata di giovedì 13 febbraio, con Miriam Leone e Katia Follesa.

«Non voglio strafare, semplicemente divertirmi. Voglio portare all’Ariston la mia dote più grande, la spensieratezza. Giocherò sui miei punti di forza, l’essere divertente, allegra, senza prendermi mai sul serio», sorride Elettra, 30 anni, sposata con il Dj Afrojack con cui vive a Miami. Con le compagne di palco «non posso rivelare cosa farò, è ancora tutto in costruzione», sottolinea la «twerking queen», che è stata anche volto di The Voice of Italy e di Italia’s Got Talent, fino a Red Carpet - Vip al Tappeto, game show di Prime Video. «Il cast dei cantanti? è fortissimo, sono sicura che ne sentirà parlare tanto. Sarà un festival molto social, che è un bene». Quanto al caso Emis Killa, «premetto che non so esattamente cosa ci sia dietro. Mi dispiace per lui, che avrebbe potuto godersi la vetrina del festival, ma trovo anche che sia stato coraggioso a decidere di fare un passo indietro». Top secret il look per l’Ariston: «Sono a Parigi per i fitting in questo momento! Non posso rivelare nulla. Posso solo dire che sceglierò qualcosa che mi rappresenterà appieno. Ognuno ha il suo stile, mi piace pensare che porterò il mio a Sanremo. Gli abiti sono anche un modo di esprimersi, di mettere in risalto la propria personalità. Non bisogna mai avere paura di mostrare se stessi». Fisico esplosivo, uno sfondo leopardato come foto del profilo IG, si diverte a osare in pose sexy: «Con i social ci lavoro, ma cerco di sempre di mettere un po’ di barriere. Basta un attimo per perdere la testa, bisogna sempre ricordarsi che il mondo reale è da un’altra parte», assicura l’ereditiera. Per il futuro, «sto lavorando a tantissima nuova musica. Quest’anno sarà il mio focus e voglio tornare a calcare le scene anche da cantante».