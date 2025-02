Egitto, ritrovata dopo millenni la tomba perduta di Re Thutmose II vicino Luxor

Una missione congiunta egiziano-britannica ha identificato un’antica tomba vicino a Luxor come quella del Re Thutmose II, segnando la prima scoperta di una tomba reale faraonica in più di 100 anni. Lo ha affermato il Ministero del turismo e delle antichità egiziano. Situata a ovest della Valle dei Re, la tomba di Thutmose II è stata l’ultima tomba perduta dei re della XVIII dinastia egizia e la prima tomba reale scoperta dopo quella di Re Tutankhamon nel 1922, ha affermato il ministero.

Gli archeologi sono stati in grado di identificare la tomba grazie ai vasi di alabastro trovati sul sito e incisi con il nome di re Thutmose II e di sua moglie, la regina Hatshepsut, una delle poche donne ad aver governato l’Egitto.

Hanno anche trovato pezzi del suo arredamento funerario, così come pezzi di malta con iscrizioni blu, stelle gialle e scritte religiose, si legge nella dichiarazione. Tuttavia, a causa delle inondazioni avvenute subito dopo la morte del Re, la tomba non era ben conservata, ha aggiunto la dichiarazione del ministero. Ci sono indicazioni che la maggior parte del suo contenuto sia stato spostato e che siano in corso i lavori per recuperarlo, conclude la nota.