ZoomTeatro, a Catania una rassegna che ci parla del nostro oggi

Una rassegna di teatro puro che affonda le sue radici nel Teatro Club (di Nando Greco, chiuso 20 anni fa) che nasce in una prestigiosa dimora baronale. È il primo cartellone di ZoomTeatro su «dettagli di creazioni contemporanee» che si terrà a Palazzo Scammacca del Murgo, a Catania, dal 2 marzo al 18 maggio. È firmato da Open around con la direzione artistica di Paola Greco, in collaborazione con l’associazione Santa Briganti ed è coprodotto da Palazzo Scammacca.

«Palazzo Scammacca è un luogo adatto, ma anche degno, per ospitare una rassegna che faccia del teatro un’esperienza, così come accadde per 45 anni di seguito al Teatro Club di mio padre, Nando Greco. Gli spettacoli scelti – dice Paola Greco – propongono un teatro fisico, senza orpelli, che regala un’ora di verità e che alla fine della messa in scena permette di portare a casa un’esperienza. Ho contattato persone che conoscono e che sono vicine a questo genere di studio e di ricerca. Il filo che unisce le opere del cartellone è la tematica a sfondo umano e sociale, uno specchio profondo della contemporaneità».