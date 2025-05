Festivallo: allegria e musica la sintesi di Nino Frassica

E’probabile che a Nino Frassica l’idea di “Festivallo” sia scaturita a seguito della co-conduzione dello scorso Sanremo accanto a Carlo Conti, ma certamente non è un fatto emulativo quanto piuttosto la capacità di saper utilizzare vari elementi per realizzare un programma di grande potenzialità. Spesso molte trasmissioni che prendono spunto dalla kermesse canora si basano sull’aneddotica o si muovono sul filo dei ricordi, ma sono certamente imbevute di una serietà che non appare giustificata. “Festivallo”, il martedì su Raidue in seconda serata, dimostra invece che si può ironizzare su Sanremo senza intaccarne la apparente sacralità e senza far ricorso alle scopiazzature.

Tutto si gioca con le canzoni già vincitrici del festival riproposte da ospiti noti. Il confronto fra le esibizioni originali che dimostra un sapiente utilizzo delle Teche Rai e le riproposizioni dal vivo con una band, non deve però, trarre in inganno. Ad essere giudicata è sempre la canzone votata tramite brevi videomessaggi di altri personaggi del mondo dello spettacolo. Nino Frassica lascia a Gaetano Calabrese il ruolo del “bravo presentatore”, che, certamente, bravo non è, ma che funziona in quanto parodia della forma priva di sostanza. Il comico messinese invece, modella sulle proprie corde il personaggio del direttore artistico, ciò gli offre la possibilità di interagire senza dipendere dai canoni classici della conduzione. Esilaranti sono quindi i suoi interventi con l’inviato davanti al teatro Ariston, le interlocuzioni con apparenti spettatori, le notazioni di fondo su coloro che sono stati chiamati a giudicare le canzoni.

La cifra di Frassica è quella nota ma mai ripetitiva del nonsense e del paradosso, che, in certi casi, diventa quasi un sottotesto di satira e costume, come con il dialogo con l’inviato all’Ariston. La leggerezza della trasmissione insomma si mescola con un contenuto storico/canoro, che raggiunge più età e gusti, per la gioia di Raidue e, non a caso, a riportare un momento di allegro disimpegno è proprio Nino Frassica, autentico interprete della filosofia arboriana. Per una vaga analogia, infatti, il ricordo corre a “Quelli della notte”, la cui celebrazione del quarantennale è in questi giorni su tutti i giornali e che lanciò Nino Frassica in tv. La trasmissione inventata da Renzo Arbore, durò poco più di un mese, ma segnò un momento fondamentale nel contesto televisivo rivoluzionandone il linguaggio. La proposizione di un talk show surreale quando ancora non esistevano i talk show fu una trovata geniale che al tempo venne inquadrata nell’intrattenimento… ora è tema di studio.