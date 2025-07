Nella grotta, dove risuona l’eco delle nostre parole. Il romanzo del calabrese Francesco Aloe

«Scavare, calarsi fino alle viscere delle montagne per nasconderci dentro tutto il dolore possibile, fingere di non provare più niente, affidare al delicato oscillare di un nuovo fiore, al battito delle ali di un pipistrello, all’oscurità del cuore della roccia la propria anima travolta, sarà una delle poche strade percorribili» è una delle frasi cardine del bel romanzo di Francesco Aloe «L’eco delle mie parole» per la collana I visionari di Milieu Edizioni; liberamente ispirato alla figura del grande speleologo Luigi Donini e dei suoi sodali che negli anni 60, sui colli bolognesi, si opposero a chi avrebbe voluto continuare ad abusare di quel territorio.

«Prima di lavorare al romanzo ho collaborato alla sceneggiatura di un docufilm sul tema, buona parte delle ricerche è stata portata avanti in quegli anni, tra il 2019 e il 2023: articoli, interviste ai testimoni, sopralluoghi con speleologi e tecnici… una ricerca sul campo, vecchio stile e a 360 gradi. Mi ha aiutato molto la formazione universitaria, competenze maturate e sedimentate nel periodo degli studi e del dottorato di ricerca», spiega Aloe, calabrese ma trasferitosi da anni a San Lazzaro di Savena, dove è stato anche assessore. Ogni suo romanzo – come «L’ultima bambina d’Europa» o «Aspetta l’inverno» – oltre a rappresentare un netto avanzamento narrativo all’insegna della precisione stilistica, della delicatezza nella costruzione dei personaggi, offre a chi legge l’esperienza dell’autore per elaborare l’intreccio. «L’eco delle mie parole» è una storia fortemente metaforica, in cui la roccia e il vuoto rimandano ad aspetti dell’animo umano, coi quali ogni persona dotata di sensibilità deve fare i conti. Scendere nelle viscere della terra significa rigettare certe realtà di superficie: «In molti casi la spinta arriva da un disagio esterno, certo, non a caso racconto anche l’aneddoto dei cittadini che si salvarono rifugiandosi nelle grotte durante i bombardamenti degli alleati nella Seconda guerra mondiale. In quel caso la grotta è protettiva, un rifugio, o anche semplicemente una via di fuga personale dove ritrovare se stessi. Molto più spesso, però, è un luogo simbolico in cui chi scende fa i conti con le sue paure peggiori ma anche con le sue ambizioni più profonde: è un continuo dialogo tra la consapevolezza del rischio e il fascino dell’ignoto», spiega Aloe. E il rimando a Platone è immediato.