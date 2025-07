Lorenzo Calogero ci indicherà la strada

Essere senza poter essere davvero. Condurre una vita altra (facendo il medico) rispetto a quella che si vorrebbe vivere (facendo il poeta). Combattere, soffrire, poi a poco a poco rinunciare a un’esistenza che non è quella desiderata e per cui si è nati, fino a lasciarsi morire. Questa mi sembra la sintesi, a rileggere le sue drammatiche vicende umane, dell’esistenza di Lorenzo Calogero, il poeta italiano nato nel 1910 a Melicuccà (Reggio Calabria) . Aveva scritto nella raccolta “Sogno più non ricordo” che il suo nome sarebbe potuto diventare una «luminosa discordanza che si perde e passa». E come spesso capita ai grandi della letteratura e dell’arte, è stato più riconosciuto da morto che da vivo (morte in vita e vita in morte, si potrebbe dire...), ma sempre con una strana circospezione, forse una conseguenza della sua lateralità (di poeta e di uomo) che ancora oggi o fa paura o provoca una comoda desistenza. Come se ci si fosse dimenticati degli apprezzamenti espliciti di Ungaretti, Montale, Sinisgalli. Risulta dunque fondamentale, oltre che estremamente giusta, l’iniziativa che a Calogero riserva il suo paese natale: l’opera murale in sgraffito «Viale dei Canti – Orizzonti Lorenzo Calogero», all’ingesso del paese e vicino a piazza Ardenza, il cui svelamento il 7 agosto (ore 17,30) aprirà la “Festa della poesia” intitolata al grande letterato.



Tutto nasce sulla falsariga di un altro Viale dei Canti, realizzato a Parigi nel 2016 davanti all’ingresso dell’Istituto italiano di Cultura, dove accanto ai versi di Giacomo Leopardi, furono inseriti anche quelli di Alfonso Gatto, Leonardo Sinisgalli, Bartolo Cattafi e, appunto, Lorenzo Calogero. Tutte voci di poeti del Novecento «celebri sì, ma ancora clandestini, e cioè noti a pochi a dispetto della loro grandezza», come scrive Marina Valensise (che dell’Istituto è stata direttrice in quel periodo) nel suo bel libro «La cultura è come la marmellata» (Marsilio). Quel Viale, andando oltre, all’arte figurativa aggiunge i suoni, ma lì, come adesso a Melicuccà, l’artefice artistico è Giuseppe Caccavale, docente all’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi, che ha presentato così il progetto calabrese, realizzato con la collaborazione di Théo Etrillard: «Le parole del poeta Lorenzo Calogero saranno tese sul telaio di un ampio paesaggio, una a una disegnate a spolvero e scavate nello schermo di un cielo terrestre. Tutto sarà scritto con i prestigiosi caratteri tipografici Alberto Tallone, donati per l’occasione. Le poesie passeranno di mano in mano a un team di quattro giovani dell’École di Parigi (Martin Bourgaux, Isaure Brunel, Matis Germain e Mia Naja, con la partecipazione attiva di maestranze locali)». E ha aggiunto: «La disciplina d’arte scelta è lo “sgraffio”, che ricalca le modalità di scrittura dei pellegrini che nei secoli scorsi hanno visitato la Grotta di Sant’Elia a Melicuccà. I materiali sono intonaci e pigmenti in consonanza con l’ambiente. I colori utilizzati sono tutti scritti da Calogero nelle sue poesie». Ci sono anche alcuni disegni tratti dai quaderni dello stesso Calogero.

«Assopiti sono i sogni dei poeti», si legge adesso tra l’altro sui muri. E assopiti spesso siamo anche noi lettori, ancor di più quelli istituzionali, che tanto hanno fatto soffrire Calogero. E, in un certo senso, assopita è l’attenzione culturale dopo le pubblicazioni che hanno seguito la sua scomparsa e anche dopo il libro «L’ombra assidua del poeta», edito da Rubbettino nel 2017 e curato da Vito Teti, artefice dell’archivio strutturato e scannerizzato dei quaderni del poeta, disponibile a tutti all’Università della Calabria di Arcavacata. Come dice Teti, occorre allontanarsi da definizioni come «poeta maledetto», «Rimbaud calabrese» o ancora «genio folle»: è il frutto del male critico dell’etichettatura. Calogero è fuori dalle classificazioni e deve essere riconosciuto come tale.

Per capire il poeta di Melicuccà può servire un suo scritto del 1939 (che traggo da un saggio di Teti), illuminante: «Io sono un uomo perseguitato dal mio terrore di rivelare sentimenti assurdi e di disgelare ogni mio affetto più sano corrotto da ogni possibile assurdità (…) questo è il motivo per cui è esistito sempre in me l’istinto di sviluppare fino a un grado massimo l’istinto verso la poesia, per compensarmi dell’amore che non ho e non ho potuto avere». Adesso, almeno un po’ di quell’amore può arrivare a Calogero dai muri, colmi d’anima, di Melicuccà.