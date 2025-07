Siracusa, «Na nuttata ri passioni»

Una serata nel segno del dialogo tra le arti: stasera alle 21, al teatro greco di Siracusa, in scena «Na nuttata ri passioni», un evento per celebrare il 20. anniversario dell’iscrizione di Siracusa e delle Necropoli rupestri di Pantalica nel patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Una sequenza di quadri che si muoveranno tra figure mitologiche come Medea, Aretusa, Proserpina e Colapesce, con testi dalle Metamorfosi, Plutarco, Pirandello, Sciascia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa e poi arti visive e sonore tra Nuovo Cinema Paradiso e il Gattopardo.

Alberto Matano e Levante, Vinicio Marchioni e Angelo Madonia, ma anche Milena Mancini e Massimo Venturiello saranno alcuni dei protagonisti dello spettacolo per la regia di Giuliano Peparini, reduce dal successo della sua Iliade. Tre date sold out che hanno costretto l'Inda a fissare altri appuntamenti per il prossimo anno.

Nell’Iliade di Peparini gli eroi sono diventati detenuti: la sua regia fa leva sulla fragilità piuttosto che sulla violenza, sugli ideali e sull’umanità piuttosto che sulla leggenda. La guerra è necessaria ma senza via d’uscita. Un «poema di guerra e per la guerra» (come ricorda Francesco Morosi che ha curato la traduzione), che riesce ad esserne anche contro. Il regista e coreografo ha messo in scena cento persone ambientando la tragedia in un carcere di massima sicurezza: la guerra è presente quasi sempre, ma è soprattutto dentro i protagonisti e le loro menti.