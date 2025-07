Il direttore artistico Mario Incudine: un festival “dinamico” con Tindari al centro

Un cartellone inclusivo e multidisciplinare, tra grandi nomi e realtà emergenti. Un festival che diventa itinerante e celebra la cultura in tutte le sue espressioni in una delle aree più suggestive della Sicilia. Il 69esimo Tindari Festival per la prima volta è diretto da un grande artista, il cantautore ennese Mario Incudine . In due mesi – si chiuderà il 30 agosto – un’offerta ricchissima con 34 eventi, 11 prime nazionali, 8 comuni coinvolti, 2 serate di gala fra teatro classico e contemporaneo, senza trascurare musica d’autore e concerti sinfonici, danza moderna e performance site-specific. Opera dei pupi, reading e incontri letterari, una notte bianca delle arti. Un cartellone inclusivo e multidisciplinare, tra grandi nomi e realtà emergenti. Location degli spettacoli saranno il Teatro Greco, l’area del Santuario e i luoghi più suggestivi di Tindari e dei comuni limitrofi di Sant’Angelo di Brolo, Gioiosa Marea, Librizzi, Oliveri, Raccuia, San Piero Patti, Piraino e Floresta.

«Mi piaceva l’idea di allargare la manifestazione a tutti i Comuni del vecchio Parco Archeologico di Tindari per dare la sensazione di un territorio dinamico – ci dice Incudine – di un festival che esce dal Teatro Greco e si apre ad altre location altrettanto belle, come Gioiosa Guardia, la Torre Saracena di Piraino o il Castello di Raccuia. Tindari non è solo il teatro, è anche il borgo di Tindari, il centro storico di Patti, il Teatro di Paglia, il Convento San Francesco. Ma soprattutto quei Comuni che con Tindari confinano e hanno una similarità di intenti che possa valorizzare la bellezza dei posti. Di queste zone non ci interessa la piazza, ma il piccolo scrigno: un posto non utilizzato che deve essere scoperto col festival per valorizzare la periferia, facendo vivere al pubblico zone poco battute, anche nei territori limitrofi».

Obiettivo principale è infatti quello di fare in modo che non siano gli spettacoli ad essere itineranti, ma il pubblico: «La mia massima aspirazione è che la gente delle zone del festival faccia questo tour creato attorno a Tindari per andare a seguire spettacoli diversi da loro». Un territorio che si muove quindi, seguendo un itinerario culturale, con appuntamenti gratuiti per dare ai diversi Comuni la possibilità di ospitare il pubblico. Dopo i primi spettacoli – tra cui l’apertura «Archimede – La solitudine di un genio» con lo stesso Incudine e «Banda mistica», concerto di Roy Paci con le bande dei comuni del Parco Archeologico – il festival proseguirà oggi al Teatro Greco (ore 19) con la prima nazionale di «Ecuba», di cui Incudine ha curato le musiche, eseguite sul palco col maestro Antonio Vasta. Un progetto di arte e inclusività sociale sul celebre testo di Euripide, promosso da Teatro Pubblico Ligure con la messinese Associazione D’Arteventi di Daniela Ursino e la regia di Sergio Maifredi. In scena Arianna Scommegna, Mino Manni, Gianluigi Fogazzi e Mariella Speranza con la «Libera Compagnia del Teatro per Sognare», formata dai detenuti delle case circondariali di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto, affiancati dal gruppo delle “Signore di Patti” e dalla compagnia “Liberi di essere liberi” dell’Ateneo Peloritano. «È un percorso che stiamo facendo da 4 anni, con grandi risultati, per lavorare sul reinserimento sociale; e cosa meglio del teatro e della musica può rappresentare l’inclusione? L’arte deve avere il senso del riscatto ed è necessario dare spazio a tutti».