Santa Margherita di Belice, i racconti di 36 giovani autori nella terra del Gattopardo

Tra i temi trattati dai ragazzi nei loro lavori anche il terremoto del 1968, dai ricordi di nonni e parenti che vissero quell'esperienza in prima persona ai frammenti di memoria in una terra che mostra ancora le ferite di quella tragedia.

E ancora: il desiderio di mantenere viva la memoria legata alle tradizioni e ai luoghi descritti e vissuti da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo sguardo su sé stessi ispirato dalla poetica di Elsa Moreante e il recupero delle storie popolari raccontate da Danilo Dolci.

Le opere in questione potranno essere lette e votate online fino a domani, e c'è anche una giuria di esperti che ha già esaminato e valutato i testi. La cerimonia di premiazione dei giovani autori che partecipano al concorso "L'officina del racconto" si svolgerà la sera di venerdì 1 agosto, vigilia della serata di gala nel corso della quale sarà consegnato ad Alberto Anile e Maria Gabriella Giannice il ventesimo premio letterario "Giueppe Tomasi di Lampedusa", per il loro libro dal titolo "Operazione Gattopardo, come Visconti trasformò un romanzo di destra in un successo di sinistra", edito da Feltrinelli, la stessa casa editrice che pubblicò il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, trasformando "Il Gattopardo" nel romanzo più letto e tradotto a livello mondiale. E proprio quest'anno la Fondazione Feltrinelli festeggia i 70 anni dalla sua fondazione, e sarà presente a Santa Margherità Belìce per il premio letterario internazionale.