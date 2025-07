XXXII edizione del Premio Letterario “Giuseppe Berto”: tra i 5 finalisti anche Anna Mallamo, giornalista di Gazzetta del Sud

Tra i finalisti anche Anna Mallamo, giornalista di Gazzetta del Sud e autrice strettese, ovvero di origine di Reggio Calabria e messinese d’adozione, selezionata per il suo romanzo d’esordio Col buio me la vedo io (Einaudi).

Questi i cinque finalisti della XXXII edizione del Premio Letterario “Giuseppe Berto” , riconoscimento tra i più prestigiosi del nostro Paese per opere prime di narrativa già edite.

Antonio Galetta, Pietà , Einaudi (Unici); Alberto Locatelli, Airù , Italo Svevo (Incursioni); Anna Mallamo, Col buio me la vedo io , Einaudi (Supercoralli); Beatrice Sciarrillo, In trasparenza l’anima , 66thand2nd (Bookclub); Rosanna Turone, Santa, NN Editore (Le Fuggitive).

In occasione della manifestazione sarà inaugurata anche la mostra “Verso la Gloria. Giuseppe Berto: uno scrittore, il suo archivio”, che presenta per la prima volta al pubblico alcuni preziosi documenti dell’archivio personale dello scrittore: manoscritti, dattiloscritti con correzioni autografe, lettere, agende e ritagli di stampa offrono uno sguardo diretto sul suo lavoro e sulla sua figura. L’apertura ufficiale della mostra è prevista per il 6 settembre alle ore 16.30 presso il Brolo Centro d’Arte e Cultura.

Come da tradizione il Premio mantiene dunque la sua prerogativa nell’alternarsi regolarmente tra il Veneto e la Calabria: tra Mogliano Veneto (TV) - dove Berto nacque e dove Cesare De Michelis lo fondò nel 1988 - e Capo Vaticano (VV), dove lo scrittore visse gran parte della sua vita e dove oggi riposa. La figlia Antonia, custode dell’arte letteraria di suo padre, sarà la madrina della premiazione.

Ad aver selezionato le opere finaliste, la giuria del Premio presieduta dallo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi, Premio Strega 2021 e tra i massimi conoscitori dell’opera di Berto e composta inoltre da: Silvia Avallone, scrittrice e poetessa; Luigi Mascheroni, giornalista; Elena Stancanelli, autrice, la quale, al suo esordio, vinse il Premio Berto 1998 con il romanzo “Benzina”, poi divenuto film; ed Emanuele Zinato, già giurato del Premio Berto oltre che membro della Giuria dei Letterati del Premio Campiello.