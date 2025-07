In «Trigger» dramma, azione e dilemmi morali

Dramma, azione e dilemmi morali in una Corea del Sud immaginaria, ove gli equilibri vengono sconvolti da un’escalation di criminalità, in «Trigger», dieci episodi scritti e diretti dall’autore di «Midnight» Kwon Oh-seung, con cui Netflix - dopo «Mercy of None» e l’ormai cult «Squid Game», torna nel paese orientale che sta sfidando i colossi statunitensi.

Interamente prodotta dalla piattaforma streaming, la serie tocca un argomento che in Corea rappresenta un vero e proprio tabù, raccontando di un grosso carico di armi illegali che invade un Paese in cui la detenzione è pressoché inesistente, con un conseguente ed irrefrenabile susseguirsi di violenza.

Uno scenario drammatico che costringe Lee Do (Kim Nam-gil), ex cecchino militare diventato investigatore, a tornare in azione. L’uomo troverà sul suo cammino un collaboratore d’eccezione, Moon Baek (Kim Young-kwang), trafficante ambiguo e imprevedibile, con una doppia personalità e un’agenda attentamente orchestrata. Un sodalizio alquanto anomalo tra i due, che si muoveranno in un campo minato di alleanze incerte, interessi opposti e colpi di scena. Il caos, più che un effetto collaterale, diventa così parte integrante del racconto; ed ogni avvenimento metterà a dura prova i protagonisti sia fisicamente che moralmente.