Che confusione, sarà perché... A Messina arrivano i Ricchi e Poveri

Un viaggio intergenerazionale al ritmo di quelle canzoni che, oggi, cantano un po’ tutti, dai nonni ai nipoti. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, I Ricchi e Poveri, sbarcano a Messina per la tappa di questa sera all’Arena di Capo Peloro con una valigia carica di entusiasmo e basta sentirli parlare del loro rapporto con la Sicilia per rendersi conto di quanto sia grande il legame con l’isola. E quanti siano i ricordi. «Siamo felicissimi - dicono in coro - ci teniamo tanto e poi sarà una meraviglia esibirsi nello scenario dello Stretto. Dobbiamo fare tanti video...».

Il rapporto con il pubblico, i brani che vengono cantati da tutti, dalle intramontabili Sarà perchè ti amo, Mamma maria, Se mi innamoro all’ultima hit Ma non tutta la vita che ha fatto riscoprire un’anima nuova di Angelo e Angela. «Era quello che volevamo - spiegano - è quasi una sensazione strana, come se la nostra carriera fosse partita adesso, siamo freschissimi e carichi di entusiasmo. Ci stiamo divertendo e il ritorno con la canzone di Sanremo, due dischi di platino, il pubblico dei ragazzini che canta. Tutto questo ripaga di tanti sacrifici. Quando siamo su quel palco è il nostro Paradiso, il palco - sottolineano - è la nostra vita».

