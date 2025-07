«La mia Cassandra voce inascoltata». Parla l’attrice Gaia Aprea

La figura di Cassandra come «metafora di quella voce inascoltata, di quella incapacità di mettersi con le orecchie aperte per sentire e capire quali saranno le conseguenze di azioni scellerate come lo sono le guerre, di ieri e di oggi». Gaia Aprea, attrice di indiscusso talento e carisma, tratteggia così il personaggio al centro del monologo «La guerra svelata di Cassandra – Aletheia». L’attrice romana dà corpo e voce ad una Cassandra che, nelle parole del giovane drammaturgo palermitano Salvatore Ventura e con la regia di Alessio Pizzech, si concretizza in un flusso di coscienza «in bilico tra il presente incompiuto e la coscienza del passato che nulla insegna». Lo spettacolo, che debutterà in prima nazionale stasera (e replicherà domani) al Mythos Troina Festival, direzione artistica di Luigi Tabita, è una produzione Nutrimenti Terrestri e Giardino Chiuso/Orizzonti Verticali insieme col Festival.

La potenza della parola del giovane Ventura, la forza visionaria della regia di Pizzech, per far risuonare, attraverso gesti e immagini, il mito di Cassandra, «una lente d’ingrandimento per cercare luce nei tempi bui. Cassandra si pone in dialogo con il pubblico del presente, lo vuole scuotere dal silenzio per una verità che si possa opporre al pensiero dominante», spiega il regista. Di questa Cassandra contemporanea, testimone di un eterno destino di violenza che nelle epoche lega vinti e vincitori, invece ci parla Gaia Aprea.