Veronica Simeoni e l’Aida del mito: quando la lirica diventa magia tra cielo e pietra

“Respirare il mito”: non poteva essere più evocativo il concept della sesta edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2025, promosso dal Coro Lirico Siciliano sotto la direzione artistica di Francesco Costa. La manifestazione ha riportato l’opera lirica nelle scenografie naturali e monumentali dei teatri antichi della Sicilia: il Teatro Greco di Siracusa (24 luglio), il Teatro Greco di Tindari (27 luglio) e il Teatro Antico di Taormina (29 luglio). Il titolo centrale di quest’estate è stato “Aida” di Giuseppe Verdi, proposta in un’inedita edizione critica a cura di Anselm Gerhard, in scena per la prima volta al mondo con l’inserimento del coro “palestriniano” all’inizio dell’Atto III. Nel ruolo di Amneris, una protagonista assoluta: il mezzosoprano Veronica Simeoni, applaudita in tutta Europa per la sua intensità drammatica, eleganza vocale e versatilità. Nel ruolo del titolo il soprano Pumeza Matshikiza, il tenore Walter Fraccaro come Radamès, e il baritono Badral Chuluunbaatar quale Amonasro, direzione musicale di Filippo Arlia, regia di Salvo Dolce. L’allestimento ha unito filologia, accessibilità (grazie alla traduzione simultanea in LIS nella rappresentazione di Taormina) e suggestione scenografica, diventando uno degli eventi culturali più significativi dell’estate italiana. Una messinscena che ha potuto contare sull’esperienza e carisma di Veronica Simeoni, forte del suo percorso artistico e della visione interpretativa del repertorio verdiano, come ci racconta lei stessa.

- Cosa ha significato per lei interpretare Amneris in questa produzione monumentale di “Aida”, tra teatri antichi e una nuova edizione critica? - È stata un’esperienza unica, sotto ogni aspetto. Cantare Amneris in luoghi come il Teatro Greco di Siracusa o il Teatro di Tindari significa confrontarsi non solo con Verdi, ma anche con la storia e il mito. Il contesto, così carico di bellezza e memoria, entra nel respiro dell’interpretazione. Il lavoro sull’edizione critica di Gerhard ci ha restituito sfumature drammaturgiche profonde, e Amneris emerge in tutta la sua complessità: non solo la principessa gelosa, ma una donna divisa, umana, vera. - Il ruolo di Amneris è spesso considerato tra i più difficili del repertorio verdiano: vocalmente e psicologicamente. Qual è stata per lei la sfida più grande nell’affrontarlo? “Amneris è una montagna da scalare. Verdi le affida momenti di grande forza, ma anche fragilità. La scena del giudizio nel quarto atto è un vertice assoluto: vocalmente è una prova di resistenza e controllo, psicologicamente è il punto di rottura del personaggio. La difficoltà sta nel tenere insieme regalità, rabbia, amore, dolore, senza mai cedere alla caricatura. Ho cercato di rendere la sua evoluzione emotiva la più autentica possibile, lasciando spazio al dramma senza perdere il rigore musicale”.