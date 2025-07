Addio ad Adriana Asti, una vita in scena: da Visconti a Strehler, da Bertolucci a Giordana

C'è un tratto di Adriana Asti che colpisce più di ogni altro e che attirava magneticamente non solo chi la vedeva al cinema, ma anche chi sedeva a teatro, perfino lontano dal palcoscenico: quei grandi occhi, scuri e mobilissimi, spalancati sul mondo come in perenne ricerca di scoperta e rassicurazione.

Adriana Asti - morta stanotte nel sonno, a Roma, all’età di 94 anni - era curiosa, intimidita, emozionata e sorpresa di fronte al mondo e alle persone. Allo stesso tempo detestava le convenzioni, i formalismi, la stupidità e per questo non è mai stata volentieri nei circoli eletti della cultura italiana.

Aveva l’allergia ai «recinti» e anche per questo nella vita soffriva i legami troppo formali (la famiglia, il primo matrimonio), così come in scena sfuggiva ad ogni stereotipo sulla sua arte. Perché - oggi dobbiamo ricordarlo - Adriana è stata una grande personalità del teatro italiano e una irresistibile musa della diversità sullo schermo proprio per la sua costante diversità.