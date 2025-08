Da Pantelleria a Marte: in un lago siciliano le basi della vita

Da Pantelleria a Marte: un lago siciliano situato sull'isola si è rivelato un laboratorio naturale ideale per simulare ambienti simili a quelli che potrebbero essere esistiti miliardi di anni fa sia sul Pianeta Rosso che sulla Terra, e che potrebbero aver dato origine ai primi organismi viventi. Un gruppo di ricercatori italiani, partendo dall’acqua del lago, è infatti riuscito a sintetizzare le molecole chiave della vita, ottenendo preziosi indizi sui suoi meccanismi di base. Lo studio, pubblicato sull'International Journal of Molecular Sciences, è frutto della collaborazione tra le Università della Tuscia e Sapienza di Roma, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’Istituto di Ricerca sulle Acque di Montelibretti e l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari di Roma.

Il lago, chiamato 'Bagno dell’Acqua, presenta infatti caratteristiche uniche: pH elevato, attività idrotermale e presenza di molti minerali diversi e di microbi. «Utilizzando l'acqua del lago - dice Giovanna Costanzo di Inaf e Ibpm-Cnr, tra gli autori dello studio - siamo riusciti a sintetizzare molecole di Rna, una delle due molecole fondamentali per la vita insieme al Dna, a partire da alcuni suoi precursori».

Oltre all’Rna, i ricercatori hanno anche ottenuto tutte le basi presenti in Dna e Rna e i componenti del Pna, l’Acido Peptidico Nucleico, che è un potenziale precursore degli altri due. «La vita, pertanto, avrebbe potuto avere una modalità di origine chimica comune sia nel lontano passato di Marte che sulla Terra primitiva», commenta Raffaele Saladino dell’Università della Tuscia, tra i ricercatori che hanno preso parte al lavoro.

Lo studio è stato finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito del progetto 'Migliora sull'astrobiologia: «I risultati di questo progetto - afferma Claudia Pacelli, responsabile scientifico del progetto per Asi - costituiscono un tassello fondamentale nella conoscenza dell’origine della vita sulla Terra».