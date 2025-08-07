Calabria, torna il Treno degli Dei, l'assessore al Turismo: "Progetti come questo regalano un volto nuovo alla nostra regione"

“Percorrere tratti di costa su questo treno speciale dona a chi lo prende un’esperienza unica e immersiva nel nostro splendido territorio. Destinazioni come Pizzo, Tropea, Bagnara, Scilla, Reggio Calabria, saranno comodamente raggiungibili con il Treno degli Dei, vivendo un’esperienza unica, tra velluti, sedili in legno, al tramonto e al chiarore della luna, lungo una delle linee ferroviarie più belle d’Italia”.

Così l’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, celebra il ritorno, anche quest’anno, del Treno degli Dei lungo i binari della Ferrovia Tirrenica Meridionale.

“L’iniziativa si è potuta replicare anche quest’anno – ha affermato l’assessore Calabrese – grazie al sostegno della Regione Calabria, in partnership con FS Treni Turistici Italiani, Fondazione FS Italiane e Associazione Ferrovie in Calabria. Il suggestivo treno storico di Fondazione FS Italiane, nelle date del 20 , 23, 26 e 30 agosto regalerà emozioni a chi deciderà di utilizzare il servizio. Il Treno degli Dei 2025 è un’importante iniziativa per far scoprire quello che il territorio calabrese interessato ha da offrire. Progetti come questo regalano un volto nuovo alla Calabria”.