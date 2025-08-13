Ritorna tutta la magia del Catania Tango Festival

Torna come il Ferragosto e come il vento caldo dell’estate, torna col suo fascino di sempre, antico e ogni volta nuovo: si è aperta ieri, affollatissima come sempre da ballerini provenienti da tutto il mondo, la 23. edizione del Catania Tango Festival, ormai una delle kermesse più note e amate dal pubblico internazionale, vera eccellenza italiana e siciliana, ideato e diretto dal maestro Angelo Grasso e sostenuto da un’intera, ed entusiasta, comunità tanguera. Fino a domenica saranno giorni di abbracci e di lezioni, di milonghe e di flash mob: location principale, come negli ultimi anni, l’anfiteatro «Le Ciminiere». Ogni giorno, poi, sarà comunicato il luogo del flash mob quotidiano (dalle 12 alle 12.30), in alcune delle più belle piazze della città. Perché il tango è anche vitalizzare e conquistare spazi.

Come sempre folta la pattuglia dei maestri, tutte stelle del tango mondiale ma anche vecchi amici del Festival: Joe Corbata e Lucila Cionci; Fernando Sanchez e Ariadna Naveira; Julian Sanchez e Bruna Estellita; David Alejandro Palo e Virginia Vasconi. Con loro, come sempre, Angelo e Donatella Grasso, maestri e anima del Festival, punto di riferimento di una comunità ogni anno più ampia. E non mancano alcuni dei tango dj più noti e amati, da Gabriel Sodini a Supersabino, da MicMac e Maurizio Gambero a Javier Guiraldi, maestro dello Stretto, da Nicoletta Vitale a Massimo Adorno e Matteo Alecci, a Massimo Sicali, a Pietro. E l’invito è uno solo, quello di sempre: abbracciamoci!