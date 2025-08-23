È morto il collezionista e critico arte Carlo Pepi: scoprì falsi Modigliani

E’ morto a 88 anni il collezionista e critico d’arte Carlo Pepi, esperto di Modigliani e celebre per aver smascherato la famosa burla del 1984, con le finte sculture gettate nei fossi di Livorno e ritenute autentiche da molti critici. Ne dà notizia la famiglia precisando che «la funzione di commiato si terrà lunedì alle 10 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Crespina (Pisa)».

«Critico e collezionista, grande appassionato di arte - scrivono in una nota i familiari di Pepi - è stato fondatore della Casa natale di Amedeo Modigliani, direttore della sezione di contrasto ai falsi di 'Art Watch International', che ha dedicato la propria vita alla difesa del senso più autentico dell’arte». Aveva trasformato la sua casa in un museo dove ha collezionato migliaia di opere di svariati artisti.