I 100 anni di Andrea Camilleri: da Taormina a Roma, tutti gli eventi per celebrare il grande scrittore siciliano

In uscita una decina di libri di e su Camilleri, incontri, concerti, premi, convegni, spettacoli con al centro la personalità e l’opera del grande scrittore siciliano ormai entrato nella leggenda della letteratura e dell’editoria italiana - con 30 milioni di copie vendute dei suoi libri, tradotti in quasi 40 lingue - e nella storia della televisione (non solo italiana) grazie alla trasposizione del suo Commissario Montalbano nelle due serie ripetutamente andate in onda negli anni con enorme successo di pubblico anche nelle repliche. Si avvicina il compleanno di Andrea Camilleri che cadrà il prossimo 6 settembre e in occasione dei 100 anni che avrebbe avuto, si moltiplicano le iniziative in tutta Italia. I

l Fondo Andrea Camilleri, presieduto da sua figlia Andreina, e il Comitato Nazionale Camilleri 100, presieduto da Felice Laudadio, hanno messo in cantiere svariate iniziative che si svolgeranno in settembre e ottobre, con il sostegno di Siae, main sponsor, e Rai, main media partner.