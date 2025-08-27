Omaggio a Camilleri: tornano le indagini del grande... Topalbano

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri Panini Comics ricorda il grande scrittore con una doppia proposta ispirata al suo universo narrativo. Sul numero 3640 del settimanale Topolino – da oggi in edicola e su Panini.it – tornano le avventure di Topalbano con la storia inedita «Topolino e la voce del mandorlo», scritta da Francesco Artibani con la matita di Giampaolo Soldati. Un’avventura con le tipiche atmosfere dei romanzi camilleriani. Parallelamente, Panini Comics presenta «Le indagini del commissario Topalbano», un'edizione di pregio – disponibile in libreria, fumetteria su Panini.it a partire dal 4 settembre – raccoglie la nuova avventura e il suo prequel, «Topolino e il ferro di Orlando».