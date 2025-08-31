Portogallo, la terra magica «dove comincia il mare». L’intenso libro di viaggio del giornalista e scrittore Giovanni Valentini

Un libro di viaggio è sempre un’avventura, come il viaggio stesso e come la scrittura. E come si legge in «Là dove comincia il mare. I segreti e il fascino del Portogallo» (Castelvecchi) del giornalista e scrittore Giovanni Valentini , viaggiando e ritornando nei luoghi si scoprono, come diceva Magris, «altri strati del reale, le possibilità concrete che non si sono realizzate ma esistevano» e sono sopravvissute, mentre la fisionomia di un paese, con gli strati della storia che l’hanno formato, si misura con i cambiamenti, con il suo ritmo e con lo spirito di ogni tempo. Ha un po’ il sapore di amarcord il reportage-taccuino di viaggi di Valentini, autore di diversi saggi politici, economici e sociali, che dopo aver lavorato per 40 anni per “Repubblica” (dopo aver contribuito alla sua fondazione ed esserne stato vicedirettore) e L’Espresso (che ha diretto dal 1984 al 1991), oggi tiene sul Fatto Quotidiano la rubrica «Il Sabato del Villaggio» (Premio Saint-Vincent di Giornalismo nel 2000).

Il Portogallo nel cuore, dove ha vissuto per 10 anni e al quale ha dedicato il suo romanzo d’esordio, «Ultima notte a Lisbona» (SEM, 2017): un paese che «comincia dal mare», il primo «villaggio globale a pieno titolo, così vicino e così lontano», mediterraneo ma anche anglo-americano perché «la sua proiezione sull’oceano Atlantico e la sua storia di impero marinaro lo collocano naturalmente tra l’Europa e l’Inghilterra, a cui contendeva tra il Cinquecento e il Seicento il controllo mercantile». Un viaggio da Lisbona, città del cuore, «città-nazione magica e misteriosa» col suo incanto malinconico e la sua saudade, a Porto, da Fatima all’Algarve, da Madeira a Cabo da Roca, la punta più a ovest del Continente, con le sue scogliere e il suo paesaggio stupefacente. Il senso del mare dal sapore quasi epico pervade tutto il reportage di Valentini, scandito da brevi e densi capitoli i cui titoli danno già l’idea del modo dell’autore di guardare al Portogallo: le persone, gli usi, le tradizioni, i colori, le stagioni, i tramonti, la sua letteratura, il suo fado, la sua storia e dunque il suo genius loci, ma anche il cosmopolitismo e il dinamismo di un paese proiettato verso il futuro. Un viaggio che comincia dal mare, ma i cui protagonisti sono le strade, le persone, le figure, i monumenti, le spiagge, le cantine, gli odori e i sapori percorsi con un ritmo che tiene vivo lo stupore dell’autore di fronte alla bellezza. Un omaggio al Portogallo, grande nave protesa sull’Oceano, con pagine che aprono lo sguardo su una realtà geografica familiare e magica assieme.