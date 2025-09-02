Da Eschilo a... Maiorca per raccontare Siracusa: nasce «Siramuse»

Un museo della narrazione: un’esposizione multimediale della storia di Siracusa. Sei siracusani che raccontano la città patrimonio Unesco. «Siramuse» è lo spazio che, attraverso percorsi immersivi e interattivi, racconta la capitale della Magna Grecia: Santa Lucia, Eschilo, Caravaggio, Archimede, Platone, Paolo Orsi, Federico II ed Enzo Maiorca condurranno il visitatore in un viaggio nella storia, attraversando diverse stanze dove indossando un cuffia si potrà viaggiare nel tempo.

Da ottobre l’esposizione sarà dotata di strumenti che consentano a qualunque pubblico, anche con differenze cognitive e sensoriali, di accedere al museo. Già sono circa 1800 le persone che in un mese hanno visitato Siramuse: i responsabili hanno trovato una serie di soluzioni che abbattono qualsiasi barriera: ci saranno tablet per i sordi o testi facilitati per persone con difficoltà cognitive.

«Siramuse» è il primo esempio in Sicilia di partenariato pubblico-privato, formula prevista dal codice degli appalti nel settore dei beni culturali. Il nuovo museo civico, nato anche grazie alla collaborazione tra l'Istituto per il credito sportivo e Civita Sicilia, è stato realizzato nell'ex Galleria d'arte Montevergini adiacente a piazza Duomo. «La nostra ambizione è invitare ad approfondire i luoghi grazie a questi personaggi – ha detto Renata Sansone, amministratore delegato di Civita Sicilia – : perché i Greci hanno scelto questa isola? Perché Platone è venuto per tre volte per affermare con i tiranni l'importanza della Repubblica? Questa è una terra che ha fatto la storia. Un progetto in quattro lingue (oltre l’italiano). Partendo dai contenuti storici più lontani e più recenti abbiamo voluto stimolare una riflessione su grandi temi di attualità come la violenza sulle donne e la tutela dell’ambiente con l’ambizione di contribuire a un turismo sostenibile».

«Siracusa – ha detto il sindaco Francesco Italia – si fa apripista di un percorso nel settore dei beni culturali che per la Sicilia è un'assoluta novità».