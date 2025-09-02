Da Eschilo a... Maiorca per raccontare Siracusa: nasce «Siramuse»

Un museo della narrazione: un’esposizione multimediale della storia di Siracusa. Sei siracusani che raccontano la città patrimonio Unesco. «Siramuse» è lo spazio che, attraverso percorsi immersivi e interattivi, racconta la capitale della Magna Grecia: Santa Lucia, Eschilo, Caravaggio, Archimede, Platone, Paolo Orsi, Federico II ed Enzo Maiorca condurranno il visitatore in un viaggio nella storia, attraversando diverse stanze dove indossando un cuffia si potrà viaggiare nel tempo.
Da ottobre l’esposizione sarà dotata di strumenti che consentano a qualunque pubblico, anche con differenze cognitive e sensoriali, di accedere al museo. Già sono circa 1800 le persone che in un mese hanno visitato Siramuse: i responsabili hanno trovato una serie di soluzioni che abbattono qualsiasi barriera: ci saranno tablet per i sordi o testi facilitati per persone con difficoltà cognitive.
«Siramuse» è il primo esempio in Sicilia di partenariato pubblico-privato, formula prevista dal codice degli appalti nel settore dei beni culturali. Il nuovo museo civico, nato anche grazie alla collaborazione tra l'Istituto per il credito sportivo e Civita Sicilia, è stato realizzato nell'ex Galleria d'arte Montevergini adiacente a piazza Duomo. «La nostra ambizione è invitare ad approfondire i luoghi grazie a questi personaggi – ha detto Renata Sansone, amministratore delegato di Civita Sicilia – : perché i Greci hanno scelto questa isola? Perché Platone è venuto per tre volte per affermare con i tiranni l'importanza della Repubblica? Questa è una terra che ha fatto la storia. Un progetto in quattro lingue (oltre l’italiano). Partendo dai contenuti storici più lontani e più recenti abbiamo voluto stimolare una riflessione su grandi temi di attualità come la violenza sulle donne e la tutela dell’ambiente con l’ambizione di contribuire a un turismo sostenibile».
«Siracusa – ha detto il sindaco Francesco Italia – si fa apripista di un percorso nel settore dei beni culturali che per la Sicilia è un'assoluta novità».
«Siramuse» è articolato in sei aree tematiche: la luce e l'apparizione con l'immersione nell'opera di Caravaggio «Seppellimento di Santa Lucia»; la scienza che restituisce vita e opere del siracusano Archimede, una delle figure più geniali dall'antichità a oggi; il teatro e la tribuna politica dove interpretazione attoriale e tecnologie, all'interno di una scenografia che ricalca il Teatro Greco, permettono di trovarsi al cospetto di Platone ed Eschilo; lo scavo in cui, guidati dal grande archeologo Paolo Orsi, si vive in prima persona un'esperienza ludico-esplorativa; il volo del falco, spunto per Federico II, esperto di falconeria, per restituire un'interpretazione poetica della sua eredità; il profondo blu, un omaggio al mare e una riflessione sui temi della sua salvaguardia affidati a un ambientalista come il grande campione di apnea Enzo Maiorca.
Il nuovo spazio museale è stato curato da Civita Sicilia con il supporto della museologa e storica dell'arte Anna Villari, che spiega: «Le tecnologie e le immagini a supporto della narrazione. I protagonisti parlano in prima persona, si crea un dialogo diretto con lo spettatore. È la storia che parla al visitatore».
Nel cortile del Museo, l’artista romano Claudio Palmieri ha immaginato lo spazio come un piccolo teatro con un omaggio alle tradizioni marinare ma anche alla visione di Enzo Maiorca e al suo impegno per la difesa dell’ecosistema marino, green, ecosostenibile.
