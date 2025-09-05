Vittorini editore e scopritore di talenti assolto dal “tribunale”

«Impresa pressoché impossibile mettere sotto accusa Vittorini editore, Vittorini talent scout, Vittorini che dirigendo le sue collane ha scoperto tanti autori. Posso soltanto mettere sotto accusa l'intolleranza e la pesantezza con cui lo fece». L’esordio della requisitoria del professore Antonio Di Grado lasciava presagire l’esito del processo a Vittorini editore, uno degli appuntamenti più attesi della Settimana Vittoriniana che si concluderà domani alle 20.30 all’Antico Mercato di Ortigia, con la proclamazione del vincitore del Premio Elio Vittorini 2025 per cui sono in lizza Giuseppe Catozzella con «Il fiore delle illusioni» (Feltrinelli); Wanda Marasco con «Di spalle a questo mondo» (Neri Pozza), ed Elisabetta Rasy con «Perduto è questo mare» (Rizzoli). Il magistrato Simona Lo Iacono, vincitrice della passata edizione, ha presieduto il Tribunale assolvendo Vittorini perché il fatto non sussiste ma rimettendo ad un altro giudice la valutazione dei danni di natura patrimoniale. Secondo il Tribunale «si può valutare in termini positivi ed economici il danno, di natura squisitamente patrimoniale, che Vittorini arrecò alle case editrici per le quali lavorò, private delle entrare ben cospicue de “Il gattopardo” e de “Il Signore degli anelli”».

Lo stesso prof. Di Grado aveva ricordato che «Vittorini così come quando traduceva gli scrittori americani li riduceva a libri di Vittorini, lo stesso faceva con gli autori italiani. Un caso clamoroso è quello di Stefano D’Arrigo a cui causò nevrosi inenarrabili alle prese col capolavoro “Horcynus Orca” che non andava mai bene e che D'Arrigo riscriveva incessantemente. O quando mise al bando il meglio della cultura internazionale, da Mann a Croce, come autori da cancellare perché complici del fascismo». Più semplice il lavoro della difesa affidata al professor Salvatore Ferlita, docente di Letteratura italiana contemporanea all’università Kore di Enna: «Due collane di Bompiani, Corona e Pantheon, già basterebbero a tributargli gloria imperitura: Vittorini era sempre avanti rispetto agli altri e anche quando faceva grandi libri come quello dedicato alla letteratura americana o al teatro spagnolo cercava di allungare uno sguardo al di là dei confini. “I gettoni”, collana di Einaudi, rappresentano una pietra miliare della storia della letteratura del secondo 900. Pensiamo al lavoro editoriale su “Americana” e all'apparato iconografico che accompagna la selezione dei testi: c'è una scelta di immagini che sembrano anticipare Instagram, con foto che testimoniano la vita di tutti i giorni, le bellezze architettoniche, la moda». Anche la giuria popolare ha espresso giudizio di non colpevolezza.