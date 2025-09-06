Maestro Camilleri, moltiplicatore di storie: sfide e “visioni” di un affabulatore che abita il nostro immaginario

Che Camilleri fosse Camilleri già prima del fenomeno letterario e popolare che è diventato, è un fatto. Lo attesta il “romanzo” mitografico delle sue giovanili lettere familiari « Vi scriverò ancora. Lettere alla famiglia 1949-1960» (Sellerio 2024) curate dall’italianista Salvatore Silvano Nigro , uno dei massimi studiosi del maestro (noti i suoi raffinati “risvolti” recensivi per le edizioni Sellerio) e con la collaborazione delle figlie di Camilleri, Andreina, Elisabetta e Mariolina , pagine che percorrono la parabola di un giovane che scrive ai genitori facendo presentire quel che sarebbe stato, che lui stesso non sapeva ma che noi sappiamo.

Gli anniversari sono appuntamenti importanti, e certa è la condivisione nel celebrare in assenza del maestro il suo centesimo compleanno (era nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925), con iniziative moltiplicatrici di storie, di incontri e di ricordi. Ma anche se Camilleri è un evergreen (si continuano a rieditare i suoi romanzi e i suoi racconti con apposite operazioni editoriali), le celebrazioni possono essere insidiose quando i riti della memoria rischiano di contenere il troppo e il vano, quando è facile farlo sotto l’effetto Camilleri, che peraltro cresce e vive molto bene nei tanti figli e nipotini estetici che hanno appreso la sua lezione. Celebrare colui che a dieci anni aveva conosciuto Pirandello che in divisa da Accademico d’Italia aveva suonato alla porta di casa e abbracciato la nonna, significa chiedersi come quello sguardo curioso del piccolo “Nené” sin dall’infanzia riempisse la realtà, eccezionale o drammatica, scadente o banale, con la fantasia e con i libri, quelli che gli piacevano e poi farà piacere a Montalbano (che li legge dopo di lui…), per inventare un paesaggio a partire da un dettaglio, da una suggestione, da un sogno o da ricordi di fatti narrati da altri.

Fosse stato ancora in vita, chissà cosa avrebbe pensato il maestro, con la barbarie dei tempi che corrono e che sub specie di Tiresia ha raccontato senza mai uscire dall’incantamento dell’invenzione narrativa con cui ha conquistato un pubblico vasto e affezionato, che lo ha premiato con affetto. Camilleri sapeva che la letteratura non può trovare un pubblico già pronto, ma ha faticato per averlo, una sfida non facile, benché il gusto della sfida fosse per lui un esercizio di vita. La più grande è stata scrivere in una lingua «’nvintata» di un luogo «’nvintato», e aver disvelato «l’unità di luogo dell’arena vigatese» (così Salvatore Nigro), la Vigàta che «s’apprisintava come la parodia di Manhattan su scala ridotta», come si legge in quella epifania del commissario Montalbano che è «La forma dell’acqua». Una sfida aver messo dentro quella «arena vigatese» delitti e inganni, ignoranza e pregiudizi, crimini e intrallazzi, storie «stramme» e truculente, conscio e inconscio, scenari mafiosi e diritti umani negati, che manco New York…

Che il delitto ci appartiene ma c’è chi appartiene al delitto, e la verità confusa alla menzogna assume le apparenze della verità, come diceva Sciascia, che il groviglio di quella materia che è la vita ha bisogno di una forma e dunque di una maschera per consistere, secondo Pirandello (Sciascia e Pirandello, i due dioscuri di Camilleri coi quali condivideva il genius loci), lo sapeva bene il maestro, ma averlo raccontato con levità e umorismo, complici i “camillerismi” resi popolari dal successo della serie tv (se pure con il rischio che da cifra stilistica divenissero tormentoni), anche questo è stata una sfida. Rimanere saldo tra il personaggio di carta e quello televisivo, senza che l’uno divorasse l’altro, mentre intanto diventava l’autore più prolifico e venduto degli ultimi trent’anni, Camilleri lo doveva alla sua lunga esperienza di regista teatrale e delegato alla produzione Rai, grazie alla quale costruiva i suoi romanzi, sin dalla prima pagina- scena, proprio come quando si apre il sipario di un teatro e si assiste alle storie degli altri, che sono le storie di ciascuno di noi, ciò che non abbiamo il coraggio di dire a noi stessi.

Il maestro sapeva con Calvino che moltiplicare le storie è una delle vocazioni del romanzo moderno, e proprio «per scommettere con l’inconsapevole Calvino secondo il quale era impossibile ambientare un romanzo giallo in Sicilia», e con se stesso, autore d’un romanzo “storico” come «Il birraio di Preston», aveva deciso «di mettere nero su bianco» un poliziesco il cui protagonista, commissario Montalbano, aveva “visto” nelle sue visioni. Il ciclo di Montalbano sarebbe diventato un lungo romanzo sociale per esplorare il rapporto sempre più stretto tra crimine e società, tema sul quale Camilleri ha fatto lezione di letteratura.

Fosse stato in vita, avrebbe raccontato tra arguzia e paradossi che abbiamo bisogno di storie di finzione, da ripetere senza sosta per conoscere il volto degli umani, organismi mutevoli e sempre uguali. Questa era la sua poetica, e il “caso Camilleri”, il suo deflagrare e fertile procedere, di fronte a cui certa accademia prendeva le distanze, dopo essersi accomodato nei Meridiani, può certamente stare di diritto nella Storia della Letteratura italiana, senza per questo pensare di sostituirsi a don Lisander, come il maestro aveva detto, dissociandosi dall’iniziativa, quando – ce lo ricorda Nigro – , in un liceo siciliano si pensò di sostituire «I Promessi sposi» con «Il birraio di Preston».