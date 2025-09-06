Quell’addio di Camilleri al Teatro di Siracusa con lo sguardo di Tiresia

«Sono venuto qui perché a settembre compirò 93 anni: m’è venuta una curiosità immensa d’intuire cosa sia l’eternità, che sento così vicina a me. E qui su queste pietre potevo»: ci aveva detto così, quella sera, seduto con la coppola in testa, nella piccola luce d’una lampada, come se fosse nel suo studiolo. Invece era al Teatro Greco di Siracusa, strapieno e ammutolito. Su quel palco sconfinato, che arriva fino al cielo, fino al colle e fino ai Greci e che pure lui riempiva tutto da solo, con la sola sua enorme presenza. Andrea Camilleri quella sera – non lo sapevamo che fosse un addio – era Tiresia, era ogni cieco veggente dei mondi antichi, pieno di visioni e di sguardo sul presente – cos’è la cecità, se sei capace di bucare ogni buio?

Chi c’era, quella sera dell’11 giugno 2018 – unico spettacolo irripetibile, «Conversazione con Tiresia», serata evento dell’Inda, regia di Roberto Andò, interprete unico Andrea Omero Tiresia Salvo Camilleri – ne conserva il ricordo come una cosa preziosissima. Fu svelamento, che è cosa che accade in scena solo quando in scena va il sublime: comprendemmo come passati e futuri potevano intrecciarsi attraverso le parole di quel cieco a cui nulla sfuggiva, e che conosceva molto bene l’arte estrema della parola: quando essa si leva, crea una comunità. Eravamo tutti a cerchio attorno a lui, in quel momento sacro di condivisione così familiare sul colle Temenite. E lui, Tiresia, predisse il nostro futuro: con lui, mai più senza di lui.