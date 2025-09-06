Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cultura / Quell’addio di Camilleri al Teatro di Siracusa con lo sguardo di Tiresia

Quell’addio di Camilleri al Teatro di Siracusa con lo sguardo di Tiresia

L’ultimo spettacolo da solo su quel palco padrone della scena

«Sono venuto qui perché a settembre compirò 93 anni: m’è venuta una curiosità immensa d’intuire cosa sia l’eternità, che sento così vicina a me. E qui su queste pietre potevo»: ci aveva detto così, quella sera, seduto con la coppola in testa, nella piccola luce d’una lampada, come se fosse nel suo studiolo. Invece era al Teatro Greco di Siracusa, strapieno e ammutolito. Su quel palco sconfinato, che arriva fino al cielo, fino al colle e fino ai Greci e che pure lui riempiva tutto da solo, con la sola sua enorme presenza. Andrea Camilleri quella sera – non lo sapevamo che fosse un addio – era Tiresia, era ogni cieco veggente dei mondi antichi, pieno di visioni e di sguardo sul presente – cos’è la cecità, se sei capace di bucare ogni buio?
Chi c’era, quella sera dell’11 giugno 2018 – unico spettacolo irripetibile, «Conversazione con Tiresia», serata evento dell’Inda, regia di Roberto Andò, interprete unico Andrea Omero Tiresia Salvo Camilleri – ne conserva il ricordo come una cosa preziosissima. Fu svelamento, che è cosa che accade in scena solo quando in scena va il sublime: comprendemmo come passati e futuri potevano intrecciarsi attraverso le parole di quel cieco a cui nulla sfuggiva, e che conosceva molto bene l’arte estrema della parola: quando essa si leva, crea una comunità. Eravamo tutti a cerchio attorno a lui, in quel momento sacro di condivisione così familiare sul colle Temenite. E lui, Tiresia, predisse il nostro futuro: con lui, mai più senza di lui.

