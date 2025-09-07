Il Premio Vittorini va a “Il fiore delle illusioni” di Giuseppe Catozzella

Giuseppe Catozzella con “Il fiore delle illusioni” (Feltrinelli, ottobre 2024) è il vincitore della XXIV Edizione del Premio letterario nazionale “Elio Vittorini”. La storia del rapporto fra due cugini, fra due Italie, l’inseguire un sogno, ha convinto la commissione, presieduta dal professore Antonio Di Grado – della quale fanno parte docenti, accademici, saggisti e critici letterari – e il Comitato di lettori forti, rispetto agli altri due finalisti Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza, gennaio 2025), ed Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare” (Rizzoli, gennaio 2025).

Ieri sera all’Antico mercato di Ortigia la consegna del Premio letterario a Catozzella che descrive un protagonista diviso da un Sud dove c’è la libertà, e il Nord è il luogo in cui scopre l’amore, «dove fa i conti con un padre per il quale i sogni non sono che illusioni. Il luogo dove inizia a credere di poter davvero realizzare il suo sogno, che è la chiave, forse, con cui ricomporre la frattura dei due mondi che si porta dentro». E nella motivazione la giuria ricorda che: «L’esercizio della scrittura, del raccontarsi, per il protagonista di “Il fiore delle illusioni” diventa motivo di emancipazione da una condizione subalterna di un Sud povero e arretrato verso un Nord ricco e sviluppato, trasferimento che non significa semplicemente l’abbandono di un ambiente e di un costume».

Durante la serata, condotta da Mimmo Contestabile, è stato anche consegnato il Premio per la sezione “Opera Prima” a Roberta Casasole, autrice del libro “Donne di tipo 1” (Feltrinelli, luglio 2024). Spazio anche alla menzione speciale per Emma Di Rao autrice di “Veleni e profumi” (Ianieri, dicembre 2024).

Consegnato anche il Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, che è andato alla casa editrice Kalòs di Palermo che dal 1989 racconta, attraverso i titoli del proprio variegato catalogo, tutta la bellezza della Sicilia con una precisa missione: diffondere il bello del territorio e ispirare i lettori a conoscerlo e preservarlo. Al presidente dell’associazione culturale Vittorini-Quasimodo, Enzo Papa, il compito di ricordare, nel giorno del centenario della nascita, la presenza a Siracusa nel 1996 di Andrea Camilleri con il “Birraio di Preston”: opera che vinse il Vittorini ma non il superpremio dei lettori.